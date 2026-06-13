Secretul roșiilor gustoase: Cum să le depozitezi pentru a-și păstra textura și aroma

Roșiile sunt un aliment foarte gustos, dar păstrarea lor în frigider poate provoca probleme legate de gust și aspect, spsune medicul nutriționist Mihaela Bilic Bilic.

Specialiștii atrag atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli ale oamenilor este depozitarea rapidă a roșiilor în frigider.

Modul în care sunt depozitate poate face diferența dintre un fruct gustos și unul fad. Deși multe persoane cred că temperaturile scăzute le ajută să rămână proaspete mai mult timp, experții susțin că frigul poate afecta semnificativ calitatea roșiilor. Chiar dacă acestea își păstrează aspectul exterior, în interior își pot pierde rapid aroma, dulceața și aspectul.

De ce să nu depozitezi roșiile în frigider?

Potrivit specialiștilor, roșiile sunt sensibile la temperaturile scăzute, în special înainte de a fi complet coapte. Expunerea la frig afectează structura și reduce compușii responsabili de aromă.

Consecințele sunt vizibile atât la gust, cât și la consistență. Roșiile depozitate necorespunzător devin adesea făinoase, mai puțin suculente și își pierd mirosul specific. Din acest motiv, multe persoane consideră că roșiile păstrate în frigider au un gust inferior celor ținute la temperatura camerei.

Experții recomandă ca roșiile aflate încă în proces de coacere să fie păstrate într-un spațiu bine aerisit, la temperatura camerei. Frigiderul devine o opțiune doar după ce acestea sunt complet coapte și nu urmează să fie consumate imediat, deoarece temperaturile scăzute încetinesc procesul natural de degradare.

Alte greșeli care grăbesc alterarea roșiilor

Nu doar frigiderul poate afecta calitatea roșiilor. Depozitarea în lumina directă a soarelui reprezintă o altă problemă frecventă. Deși multe persoane aleg să le țină pe pervaz sau în boluri expuse la lumină, căldura excesivă accelerează pierderea umidității și poate provoca alterarea unor porțiuni.

Specialiștii avertizează și asupra depozitării în recipiente aglomerate. Atunci când roșiile sunt îngrămădite unele peste altele, presiunea poate provoca deteriorări. Umiditatea care se acumulează între ele accelerează și ea procesul de alterare.

Pungile de plastic sunt considerate una dintre cele mai proaste soluții de depozitare. Acestea rețin umezeala și împiedică circulația aerului, formând condiții favorabile dezvoltării mucegaiului și degradării rapide.

Cum trebuie păstrate corect roșiile

Pentru a-și păstra gustul, aroma și textura, roșiile ar trebui depozitate la temperatura camerei, într-un singur strat și într-un loc bine ventilat. Specialiștii recomandă verificarea periodică a gradului de coacere și consumarea lor într-un interval cât mai scurt.

Frigiderul poate fi folosit doar atunci când roșiile sunt deja complet coapte și există riscul să se strice înainte de a fi consumate. Chiar și în acest caz, perioada de păstrare la rece ar trebui să fie limitată.

În concluzie, specialiștii subliniază că roșiile nu sunt produse destinate depozitării îndelungate. Ele își păstrează cel mai bine calitățile atunci când sunt consumate la scurt timp după coacere și sunt păstrate în condiții adecvate, departe de frigul excesiv și de umiditatea acumulată.