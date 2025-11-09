Truc genial în bucătărie: De ce e bine să adaugi un cartof când fierbi fasolea

Da, ai citit bine. Acest obicei vechi, dar ingenios, ascunde efecte benefice atât pentru preparat, cât și pentru organism.

De ce pui un cartof în oala cu fasole?

Chiar dacă pare un truc de pe vremea bunicilor, cartoful adăugat întreg în apa de fiert are super-puteri culinare:

Reduce balonarea – cartoful absoarbe substanțele care fermentează în fasole, scăzând riscul disconfortului abdominal. Grăbește fierberea – fasolea se înmoaie mai repede, așa că nu stai ore întregi la aragaz. Îndulcește gustul – temperează amăreala naturală, lăsând loc unei arome plăcute, ușor dulci. Elimină mirosurile neplăcute – neutralizează mirosul pătrunzător de fasole, lăsând o aromă discretă în casă.

Important: Cartoful nu se mănâncă! După ce fasolea a fiert, scoate cartoful și aruncă-l.

Cum fierbi fasolea ca la carte

Las-o la înmuiat – minim 8 ore (sau peste noapte). Se înmoaie, se digeră mai ușor și fierbe mai rapid. Schimbă apa – înainte de fiert, clătește fasolea cu apă proaspătă. Aromatizează – poți adăuga sare, frunze de dafin, piper boabe sau ceapă întreagă. Adaugă cartoful întreg – lasă-l să acționeze în timpul fierberii. Strecoară la final – după ce fasolea e moale, scoate cartoful, scurge și continuă rețeta dorită (iahnia, salată de boabe etc.).

Cu un cartof în oală și un strop de răbdare, fasolea devine un preparat mai fin, mai gustos și prietenos cu... burta ta! Ai încercat acest truc? Dacă nu, acum e momentul să-ți surprinzi familia cu o fasole legeră și delicioasă, scrie spynews.ro.