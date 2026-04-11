Cum să faci o coroniță de Paște acasă: soluția e mai simplă decât crezi

Fie că o așezi pe ușă, pe perete sau pe masa festivă, această coroniță va deveni punctul de atracție al decorului tău.

De ce să alegi o coroniță DIY

✔ este ușor de realizat

✔ este personalizată după gustul tău

✔ costă mult mai puțin decât una cumpărată

✔ oferă un aer cald și festiv

În plus, o poți face împreună cu familia sau copiii.

Materiale de bază

Pentru o coroniță simplă ai nevoie de:

suport (din paie, sârmă sau carton)

sfoară sau panglică

lipici sau pistol de lipit

elemente decorative

1. Coroniță cu flori de primăvară

Ce poți folosi:

flori artificiale sau naturale

frunze verzi

crenguțe

Creează un decor fresh, inspirat din natură.

2. Coroniță cu ouă decorative

Idei:

ouă colorate

ouă din plastic sau lemn

ouă miniaturale lipite pe suport

Este perfectă pentru un decor tradițional de Paște.

3. Coroniță cu tematică de iepuraș

Adaugă:

figurine de iepurași

urechi din fetru

pompoane

Ideală pentru un decor jucăuș, mai ales dacă ai copii.

4. Coroniță rustică din materiale naturale

Elemente potrivite:

sfoară

lavandă

spice de grâu

conuri

Oferă un aspect elegant și natural.

5. Coroniță minimalistă

Dacă preferi simplitatea:

folosește doar o panglică frumoasă

adaugă 2–3 elemente decorative

Less is more – un stil modern și rafinat.

Cum să o realizezi pas cu pas

Alege baza coroniței

Înfășoară sfoară sau panglică

Fixează elementele decorative

Lasă spațiu pentru echilibru vizual

Adaugă un sistem de prindere

Sfaturi pentru un rezultat spectaculos