Cum să faci o coroniță de Paște acasă: soluția e mai simplă decât crezi

de Andreea Tiron    |    11 Apr 2026   •   12:20
Sursa foto: Coronița de Paște pe care oricine o poate face

Paștele este momentul ideal pentru a aduce prospețime și culoare în locuință, iar o coroniță de Paște DIY este una dintre cele mai simple și elegante decorațiuni pe care le poți realiza acasă.

Fie că o așezi pe ușă, pe perete sau pe masa festivă, această coroniță va deveni punctul de atracție al decorului tău.

De ce să alegi o coroniță DIY

✔ este ușor de realizat
✔ este personalizată după gustul tău
✔ costă mult mai puțin decât una cumpărată
✔ oferă un aer cald și festiv

În plus, o poți face împreună cu familia sau copiii.

Materiale de bază

Pentru o coroniță simplă ai nevoie de:

  • suport (din paie, sârmă sau carton)
  • sfoară sau panglică
  • lipici sau pistol de lipit
  • elemente decorative

1. Coroniță cu flori de primăvară
Ce poți folosi:

  • flori artificiale sau naturale
  • frunze verzi
  • crenguțe

Creează un decor fresh, inspirat din natură.

2. Coroniță cu ouă decorative
Idei:

  • ouă colorate
  • ouă din plastic sau lemn
  • ouă miniaturale lipite pe suport

Este perfectă pentru un decor tradițional de Paște.

3. Coroniță cu tematică de iepuraș

Adaugă:

  • figurine de iepurași
  • urechi din fetru
  • pompoane

Ideală pentru un decor jucăuș, mai ales dacă ai copii.

4. Coroniță rustică din materiale naturale
Elemente potrivite:

  • sfoară
  • lavandă
  • spice de grâu
  • conuri

Oferă un aspect elegant și natural.

5. Coroniță minimalistă

Dacă preferi simplitatea:

  • folosește doar o panglică frumoasă
  • adaugă 2–3 elemente decorative

Less is more – un stil modern și rafinat.

Cum să o realizezi pas cu pas

  • Alege baza coroniței
  • Înfășoară sfoară sau panglică
  • Fixează elementele decorative
  • Lasă spațiu pentru echilibru vizual
  • Adaugă un sistem de prindere

Sfaturi pentru un rezultat spectaculos

  1. Nu încărca prea mult coronița
  2. Combină culori pastel pentru un efect de Paște
  3. Fixează bine elementele pentru durabilitate
  4. Adaugă un element central (fundă, iepuraș, ouă)
Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
