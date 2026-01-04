x close
de Andreea Tiron    |    04 Ian 2026   •   09:20
Dieta coreeană care a cucerit internetul: Câte kilograme poți slăbi într-o lună
Dieta coreeană de slăbit a devenit virală pe rețelele sociale după ce numeroși influenceri și vedete din Coreea de Sud au prezentat transformări spectaculoase, obținute fără înfometare extremă.

Bazată pe alimente simple, fermentate și porții echilibrate, această dietă promite scădere în greutate, digestie mai bună și un stil de viață mai sănătos.

Ce este dieta coreeană de slăbit

Dieta coreeană nu este o dietă strictă, cu reguli rigide, ci mai degrabă un stil alimentar tradițional, adaptat pentru pierderea în greutate. Ea se bazează pe bucătăria coreeană autentică, cunoscută pentru mesele sale bogate în legume, proteine slabe și alimente fermentate.

Principiul de bază este simplu:
mănânci curat, variat și moderat, fără alimente ultraprocesate.

De ce a devenit dieta coreeană virală

Popularitatea dietei a explodat datorită:

  • vedetelor K-pop și actorilor coreeni

  • clipurilor „before & after” de pe TikTok

  • promisiunii de slăbire fără diete drastice

  • accentului pus pe sănătate, nu doar pe kilograme

Mulți o consideră o alternativă mai echilibrată la dietele occidentale restrictive.

Alimentele de bază în dieta coreeană

1. Legume în cantități mari

Varză, ridiche, spanac, dovlecel, ceapă verde, ciuperci – gătite ușor sau consumate crude.

2. Kimchi – alimentul-cheie

Kimchi este varză fermentată cu ardei iute și usturoi.
accelerează metabolismul
îmbunătățește digestia
susține flora intestinală

3. Proteine slabe

  • pește

  • fructe de mare

  • ouă

  • tofu

  • cantități mici de carne slabă (pui, vită)

4. Orez, dar în porții mici

Spre deosebire de dietele low-carb, dieta coreeană permite orezul, însă în cantități controlate.

5. Supe ușoare

Supele coreene sunt sățioase, dar sărace în calorii și ajută la controlul porțiilor.

Ce NU se mănâncă în dieta coreeană

  • alimente procesate

  • fast-food

  • dulciuri rafinate

  • băuturi carbogazoase

  • prăjeli grele

  • exces de lactate

Cum funcționează dieta coreeană pentru slăbit

  • porții mici, dar dese
  • mese lente, conștiente
  • mâncare bogată în fibre
  • puține calorii, dar volum mare
  • echilibru între carbohidrați, proteine și grăsimi

Rezultatul: scădere treptată în greutate, fără efect yo-yo.

Exemple de meniu zilnic

Mic dejun:
Supă ușoară + orez + legume

Prânz:
Pește sau tofu + legume + kimchi

Cină:
Supă de legume sau ouă + salată

Gustări:
Fructe, ceai verde, legume crude

Câte kilograme poți slăbi

În medie:

  • 2–4 kg pe lună

  • fără înfometare

  • cu menținerea energiei

Rezultatele depind de:

  • metabolism

  • nivel de activitate fizică

  • respectarea porțiilor

Este dieta coreeană sigură?

Da, pentru majoritatea oamenilor
Atenție la:

  • excesul de sare din alimentele fermentate

  • persoanele cu probleme gastrice

  • intoleranța la mâncăruri picante

Este recomandată adaptarea dietei la gusturile și nevoile personale.

Dieta coreeană de slăbit nu este o modă trecătoare, ci un stil alimentar echilibrat, inspirat dintr-o cultură care pune accent pe sănătate și moderație. Este o opțiune excelentă pentru cei care vor să slăbească fără restricții extreme și să adopte obiceiuri alimentare mai bune pe termen lung.

Parteneri