Așa NU te îmbraci la mare! Cele mai mari gafe vestimentare ale verii

Dacă pleci vara aceasta pe litoralul românesc sau în vacanță în străinătate, iată cele mai frecvente greșeli vestimentare pe care merită să le eviți.

1. Să mergi la supermarket în slip sau în costum de baie

Este, probabil, cea mai întâlnită și cea mai criticată greșeală de pe litoral.

În fiecare vară vezi turiști care intră în supermarket, la farmacie, în magazine sau chiar la terase îmbrăcați doar în slip, costum de baie sau la bustul gol. Da, ești în vacanță, dar nu mai ești pe plajă.

Un tricou, o cămașă lejeră sau o rochie vaporoasă durează câteva secunde să fie îmbrăcate și arată respect atât pentru ceilalți clienți, cât și pentru angajații localurilor. În multe destinații turistice din Europa, astfel de ținute nici măcar nu sunt acceptate în spațiile comerciale.

2. Tocurile cui pe nisip

Nu există combinație mai puțin practică decât sandalele cu toc înalt pe plajă.

Pe lângă faptul că mergi cu dificultate, există toate șansele să rămâi cu tocul înfipt în nisip la fiecare pas. Eleganța nu înseamnă întotdeauna confort, iar pe litoral confortul câștigă detașat.

3. Blugii lungi în mijlocul verii

Dacă afară sunt 35 de grade, iar tu porți blugi groși, corpul tău nu îți va mulțumi.

Denimul reține căldura, se usucă greu și devine extrem de incomod dacă ajunge în contact cu apa sau nisipul.

4. Costumul de baie care îți dă emoții la fiecare pas

Dacă trebuie să îl aranjezi la fiecare două minute, înseamnă că nu este modelul potrivit.

Un costum prea mic, prea mare sau care nu oferă susținere îți poate transforma ziua într-o cursă continuă după... elastic.

Moda trece, confortul rămâne.

5. Machiajul de gală pentru o zi pe șezlong

Fond de ten în mai multe straturi, contour, pudră, iluminator și gene false pentru o zi petrecută la plajă?

Căldura, transpirația și apa sărată nu sunt deloc prietene cu machiajul încărcat.

Vara, un look natural este întotdeauna cea mai inspirată alegere.

6. Bijuteriile care valorează cât vacanța

Lanțuri groase din aur, ceasuri foarte scumpe, brățări masive sau cercei spectaculoși nu sunt cea mai bună idee pe plajă.

Pe lângă riscul de a le pierde, nisipul, apa sărată și cremele de protecție solară le pot deteriora.

Mai puțin înseamnă, de cele mai multe ori, mai elegant.

7. Haine negre din cap până în picioare

Negrul este o culoare elegantă, dar în plină vară atrage și reține căldura.

Dacă nu vrei să simți că mergi prin stațiune într-o saună mobilă, alege alb, bej, bleu, verde mentă sau alte nuanțe deschise.

8. Șosete cu șlapi

Da, știm că tendința a revenit în modă și că unii influenceri o poartă.

Totuși, pe plajă, șosetele se umplu rapid de nisip și devin mai degrabă o sursă de disconfort decât un accesoriu cool.

Uneori, moda și practica nu merg mână în mână.

9. Geanta în care încape jumătate de casă

Prosop, două cărți, trei creme, patru prosoape, difuzor, laptop, gustări pentru o săptămână...

Mulți turiști pleacă spre plajă de parcă se mută definitiv acolo.

O geantă bine organizată, cu strictul necesar, este mult mai ușor de transportat și îți face ziua mai relaxantă.

10. Să ignori protecția solară doar pentru că „nu stai mult”

Poate că nu este o greșeală vestimentară în sensul clasic, dar este una dintre cele mai mari greșeli de vară.

O pălărie, o cămașă subțire din in și o pereche de ochelari cu protecție UV sunt accesorii care nu țin doar de modă, ci și de sănătate.

Un bronz frumos durează mai mult decât o arsură solară.

Cum arată, de fapt, o ținută reușită de plajă?

Secretul nu este să porți cele mai scumpe haine sau să urmezi fiecare trend de pe Instagram.

O ținută de vară reușită înseamnă materiale naturale, croieli lejere și piese adaptate locului în care te afli. Costumul de baie este perfect pe plajă, însă atunci când mergi la cumpărături sau ieși la masă, un tricou, o cămașă sau o rochie vaporoasă sunt un gest firesc de respect față de cei din jur.

Până la urmă, eleganța nu înseamnă să impresionezi cu orice preț, ci să știi ce este potrivit în fiecare situație. Iar pe litoral, bunul-simț va fi întotdeauna în tendințe.