Chef Ștefan Popescu a câștigat ieri amuleta, după o jurizare făcută de Chef Florin Ivan, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider detașat de audiență

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:03, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 23.1% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 17.6% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.6 puncte de rating și 17.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4 puncte de rating și 12.5% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.6 rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 14.1% cotă de piață. În minutul de aur 22:03, peste 1,3 milion de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Chefii au trecut ieri printr-o încercare neașteptată: au avut de gătit câte un preparat cu 3 ingrediente impuse... chiar de către o fostă concurentă Chefi la cuțite, a cărei prezență la audițiile sezonului trecut a stârnit discuții aprinse. Deranjată de comentariile Chefilor atunci când au primit farfuria ei la degustare, Maria Bobaru a reacționat imediat – însă replica ei cea mai grea a venit, de fapt, aseară, când a acceptat misiunea de a-și lua revanșa: doamna Maria a ales câte trei ingrediente pe care fiecare Chef să le integreze obligatoriu în preparatul său. Au rezultat astfel combinații nebune de ingrediente. Iar Chef Ștefan Popescu părea să aibă cele mai mici șanse la amuletă, fiind nevoit să combine creierul cu ciocolata și gorgonzola. Farfuria îndrăzneață care a rezultat, inspirată de Tiramisu, l-a surprins pe invitatul la degustare, Chef Florin Ivan, care a decis să-i acorde juratului amuleta. Ringul audițiilor nu a fost nici el lipsit de momente intense, de la poveștile emoționante ale concurenților la întâlnirile savuroase cu cele două celebre echipe de succes de la Asia Express, Alexandru Ion cu Ștefan Floroaica și Dan Alexa cu Gabi Tamaș, însoțit de fiica lui, Selena. Audițiile continuă în ritm susținut mâine seară, de la 20:30, când Chefii vor da bătălia pentru ultima amuletă a sezonului – seara de azi fiind dedicată meciului de fotbal Slovenia – România, transmis de Antena 1 de la ora 21:00.

Sursa: Fifty5Blue

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 30 martie 2026