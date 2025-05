Din 2 iunie, de luni până miercuri, la Antena 1, Rikito, nevoit să filmeze la „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” cu asistentul medical lângă el

În fiecare seară de luni, marți și miercuri vedetele vor trage tare pentru relaxare în tot felul de jocuri pregătite de acesta. Echipa pierzătoare va trebui apoi să satisfacă toate poftele câștigătorilor și să îl ajute pe Nea Mărin la diverse munci. Rikito împreună cu Sonny sunt căpitani de echipă în acest nou format, drept urmare participă la toate întrecerile organizate în cadrul show-ului. Întâmplarea a făcut ca una dintre ele să aibă loc la o fermă de melci, vietăți de care Riki are o adevărată fobie. “Nu sunt fricos în general, am și gătit la un moment dat escargots, dar când văd melci fătă cochilie nu pot să mă uit, simt că mi se face rău, nu mi se pare nimic mai scârbos. Pentru că nu aveam cum să nu particip la acest joc, asistentul medical a fost nevoit să stea în mod permanent lângă mine, ca nu cumva să mi se facă rău. A fost poate cea mai grea zi din viața mea, nu știu nici la televizor dacă pot să mă uit la ce am făcut acolo”, a declarat Rikito.

Romică Țociu, Jo, Ruby, Nelu Cortea, Nicolai Tand, Oana Matache, Andreea Antonescu, Victor Slav și Mihai Găinușă sunt printre vedetele care se vor lua la întrecere în acest nou sezon de “Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, începând din 2 iunie, de luni până miercuri de la ora 20.30, la Antena 1.