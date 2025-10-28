Leonard și Monica Doroftei fac dezvăluiri despre relația lor în ediția MediCOOL de diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Leonard și Monica Doroftei trec prin testul MediCOOL și o să fie supuși la diverse probe medicale pentru ca telespectatorii să afle informații prețioase despre cum să se protejeze. De asemenea, cei doi vor oferi detalii despre relația lor de lungă durată, spunându-le privitorilor care este secretul căsniciei pe care o au.

“După ani îți pui anumite întrebări. De ce stai cu această fată? Pentru că o iubești, nu? Atunci înveți să o respecți și să o iubești ca la început. Între noi a fost ca în povești, adică dragoste la prima vedere!”, îi va transmite Leonard Doroftei gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov, în timp ce partenera lui, Monica, va adăuga: “În momentul în care l-am văzut, a fost WOW! Era foarte vesel, îmi transmitea o energie bună. Nu îmi luam ochii de la el. (...) Am fost compatibili. Aveam lucruri în comun, ne plăceau filmele, povesteam. Totuși, eu nu știam absolut nimic despre box! El era deja consacrat.”

Printre probele prin care o să treacă cei doi se numără găsirea metodelor care pot să scadă cel mai ușor pulsul, dar și degustarea de carne de crocodil, cangur și mistreț. Aceștia o să încerce să ghicească fiecare preparat pregătit de chef Samuel le Torriellec. În plus, în ediția de diseară, un pacient vine să își spună povestea – cum a reușit să ajungă la un stil de viață sănătos după ce a atins o greutate de 147 de kilograme și a fost diagnosticat cu obezitate? Vom vedea totul, la MediCOOL!

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.