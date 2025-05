Nicușor Dan, declarații în exclusivitate despre cel mai mare scandal al campaniei, în ediția specială Observator din această seară

"Nu, nu am avut întâlnire nici cu Ponta, nici cu domnul Coldea, nici cu amândoi şi exact de asta am făcut plângerea penală la DIICOT azi, ca instituţiile statului să ancheteze acest caz. Mai mulţi specialişti s-au pronunţat că sunt poze contrafăcute. (…) N-am fost niciodată în Tunari. Am trecut cu maşina, dar să mă opresc la o casă în Tunari - niciodată în viaţa mea. Am fost în Baloteşti, în Otopeni, dar niciodată aici. Ce au spus specialiştii a fost că poza mea a fost lipită în respectivele... Într-una se vede imaginea mea, dar e lipită. (…) Nu am avut niciun fel de relaţie (n.r. cu Florian Coldea), doar la Ambasada Franţei, unde mă duc în fiecare an de Ziua Franţei, într-unul din ani m-am intersectat şi am spus: «Bună ziua.» (...) Cu Victor Ponta m-am întâlnit mai des pentru că un mandat am fost deputaţi amândoi şi atunci evident că ne intersectam. Niciodată n-am discutat serios.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan a vorbit și despre cum ar reacționa într-o întâlnire cu Elena Lasconi.

"Dacă s-ar întâmpla să-mi fie în față, i-aș spune să-și ceară scuze. Nu mie, ci românilor pe care i-a dezinformat. (...) A fost o campanie în care eu am încercat să spun ce am făcut pentru Bucureşti şi în viaţa mea anterioară - ONG-uri, lupta pentru dreptate, pentru oameni, şi a fost foarte mult zgomot. Am fost acuzat de diverse lucruri. Şi o conexiune cu Serviciile a fost unul din lucrurile de care am fost acuzat. Poate să fie o vulnerabilitate. În opinia mea, Elena Lasconi poate să fie un instrument pentru a mă decredibiliza şi pe mine şi pe Victor Ponta şi întrebarea e cine profită.” - Nicușor Dan

Nicușor Dan a lămurit şi ultimele aspecte din scandalul cu candidatul coaliţiei guvernamentale, Crin Antonescu, pe tema vânzărilor de terenuri.

„Chiar dacă e vorba de un spital, el trebuie să se încadreze în nişte reguli urbanistice. Nu putem să punem spital în parcul Cişmigiu, de exemplu, sau în square-ul de la Universitate. Asta a fost obiecţia mea. Deja spitalul e într-o zonă supraaglomerată, oamenii care vin acolo nu pot să parcheze. Şi, o extindere, în opinia mea, este nelegală. Mai departe, însă, trebuie să ne uităm ce am făcut eu ca primar pentru Sănătate, pentru că am tăiat bani din multe locuri ca să ne echilibrăm, dar în Sănătate am adus bani în toate spitalele pe care noi le avem. Şi să ne uităm şi ce a făcut această coaliţie condusă de domnul Ciolacu, de ce a pierdut banii din PNRR.” - Nicușor Dan

Candidatul independent a vorbit și despre primele măsuri pe care le-ar lua ca președinte al României.

„România are două probleme mari azi. Una este cea economică și atunci, exact cum am făcut la Primăria Capitalei, primul lucru pe care l-am făcut la Primăria Capitalei a fost să chem directorii din zona financiară să-i întreb cum stăm. M-am cam îngrozit când am auzit ce datorii avem. Am cerut o situație, să văd cui. Am început să vorbim cu cei cărora le datoram, cine ne bloca conturile. Prima chestiune e să evităm falimentul, pe scurt. Și asta e o discuție cu responsabilii din Guvern pe zona financiară. A doua chestiune este de securitate. Suntem cu un război la graniță și atunci e foarte important ca președintele să aibă imaginea completă despre unde suntem puși securitar cu propria securitate și ce este de îmbunătățit într-un termen scurt. Și, a treia discuție, despre această chestiune a alegerilor anulate, ca să vedem ce informații au în plus. (…) Am avut o politică fiscală foarte proastă, care ne-a dus la deficite de 9% din PIB. Asta înseamnă aproape 30% din venit. E ca și cum o familie câștigă 10.000 de lei și cheltuie 15.000 de lei în fiecare lună. Situația României e exact asta. Pe termen scurt sunt două măsuri. Una, limitarea cheltuielilor. Doi, pe partea de venituri, să ne uităm la marea evaziune. Pe termen scurt-mediu trebuie să ne uităm la companiile de stat, pentru că acolo sunt niște găuri negre.” - Nicușor Dan

