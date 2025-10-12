Povestea emoționantă a copilăriei lui Dan Voiculescu. Ce a învățat de la părinți, în podcastul „Fain&Simplu” cu Mihai Morar

Dan Voiculescu s-a născut la Bariera Vergului, într-o perioadă grea, în anii de după război. Mama lui era casnică, iar tatăl, instalator - oameni simpli, dar cu o busolă morală limpede, care i-au trasat copilului lor reperele de viață care aveau să-l însoțească toată existența.

„Copilăria mea? M-au învățat mama și tata să fiu cinstit, să nu mint, să nu fur, să fiu respectuos”, mărturisește el cu emoție.

Dan Voiculescu vorbește cu un respect profund despre mama sa, o femeie hotărâtă și atentă la fiecare detaliu al educației copilului.

„Avea o fermitate în ceea ce se numește anturajul. Spunea că educația și anturajul determină viitorul unui copil. Educația era în mâna ei, una simplă, de viață: să nu furi, să nu minți, să nu faci rău. Principii puternice, sănătoase, care m-au format ca om.”

Femeie tradițională, dar cu intuiție clară, mama lui Dan Voiculescu nu îl lăsa să iasă pe stradă să se joace „cu golanii”, preferând să-l țină în curte, într-un mediu controlat. A încercat să-l apropie de pian, dar nu talentul artistic avea să-i definească destinul, ci forța principiilor morale învățate acasă.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale podcastului a fost când Dan Voiculescu a rememorat un episod din copilărie, care i-a rămas adânc întipărit în suflet.

Era iarna lui 1954, un viscol puternic paralizase Capitala, iar drumurile erau acoperite de doi metri de zăpadă. Avea doar 8 ani. În ciuda condițiilor extreme, părinții au decis să pornească pe jos spre comuna Fundenii Frunzănești - 18 kilometri de drum prin viscol - pentru că tatăl promisese că va fi naș la un botez.

„Am pornit pe jos. Am mers cât am mers, apoi tata m-a luat în cârcă, că nu mai puteam. A fost un efort enorm. Dar tata mi-a spus: «Am promis. Nu pot să las oamenii ăia fără naș. Trebuie să mergem». Atunci am învățat ce înseamnă onoare. Era prima dată când am înțeles, la 8 ani, ce greutate are cuvântul dat.”

Această lecție de viață, aparent simplă, i-a rămas adânc imprimată. Nu a fost o teorie, ci o demonstrație practică despre responsabilitate, demnitate și respectul față de promisiuni.

Povestea lui Dan Voiculescu nu începe cu imperii media, milioane de dolari sau dispute politice, ci cu un băiat născut într-o familie modestă, într-un București postbelic, unde educația nu era sofisticată, dar era profundă. Mama i-a oferit direcție morală, iar tatăl i-a arătat prin exemplu ce înseamnă demnitatea.

Episodul integral al podcastului „Fain & Simplu” cu Mihai Morar poate fi urmărit pe canalul oficial de YouTube. Discuția oferă o perspectivă rară asupra omului din spatele personajului public - un om crescut cu principii simple, dar solide, care l-au însoțit de-a lungul unei vieți trăite intens.