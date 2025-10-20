Președintele, față în față cu cea mai mare criză a democrației din istoria României

Ce vor românii de la România? Ediția 2025 a Studiului Național Antena, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă IPSOS, indică un nivel fără precedent al neîncrederii publice. 82% dintre români nu au încredere în oamenii politici, iar 83% nu cred că măsurile fiscale implementate de stat vor îmbunătăți situația economică a țării. Nu este vorba doar despre o criză de guvernare, ci despre o ruptură profundă între cetățeni și instituțiile statului. Pentru mulți, democrația nu mai funcționează în numele lor, ci în ciuda lor.

Observator aduce în fața Președintelui României cea mai amplă radiografie a așteptărilor, frustrărilor și neîncrederii care definesc societatea românească de astăzi, într-o Ediție Specială, în direct de la Palatul Cotroceni, astăzi, la ora 19:00. Ce ar putea reda speranța într-o societate în care liderii sunt văzuți tot mai des ca parte a problemei, nu a soluției?

Așteptarea este ca statul să fie un părinte normativ și cu sine, și cu societatea. Românul îl vede ca fiind un părinte mai puțin permisiv cu copiii, însă mult mai permisiv cu ceilalți "adulți" din familie. Și atunci românul se simte un copil abandonat, care trebuie să poarte povara ineficiențelor pe care le vede. Dacă nu se schimbă ceva fundamental, e foarte greu ca oamenii să meargă mai departe. E doar răul de acum, fără să fie și binele de mâine.”, afirmă Alina Stepan, country manager Ipsos România, în analiza rezultatelor.

Studiul Național Antena pune pe masa Președintelui întrebări esențiale despre cine mai reprezintă, astăzi, România. Cum percep oamenii politica? De ce nu mai cred în cei care o conduc? Datele surprind o țară tensionată, obosită, care nu mai are răbdare. O țară dominată de dezamăgire, îngrijorare, furie și neîncredere. Dincolo de politică, românii vorbesc despre frica din spitale, despre consumul alarmant de droguri, despre dublul standard în produse și servicii, despre calitatea construcțiilor în care locuiesc, despre violența care lovește femeile, despre școli fără profesori și despre un sistem care pare să le fi abandonat copiii. Toate aceste teme se vor regăsi în dezbaterea pe care Observator o lansează față în față cu cel mai votat lider politic din România.

Luni, la ora 19.00, în direct de la Palatul Cotroceni, Alessandra Stoicescu îi va prezenta președintelui Nicușor Dan concluziile Studiului Național Antena. Șeful statului va fi invitat să răspundă, pentru prima dată de la preluarea mandatului, la întrebările și îngrijorările reale ale oamenilor. Ce reacție are președintele României în fața cifrelor care arată colapsul încrederii? Ce soluții propune în fața unei societăți care nu mai crede că este ascultată?

„Acest studiu este vocea unei țări care cere să fie ascultată. Românii nu mai cer promisiuni, ci să fie auziți. În spatele fiecărui procent din acest studiu este o teamă, o revoltă, o speranță frântă. L-am invitat pe președintele României să privească această țară așa cum e - obosită, dar nu învinsă. Dacă mai există un drum către încredere, el începe cu adevărul spus până la capăt. Responsabilitatea noastră este să căutăm, împreună, începutul soluțiilor.” - Alessandra Stoicescu

Nicușor Dan va fi față în față cu Alessandra Stoicescu, în direct de la Palatul Cotroceni, în Ediția Specială Observator din această seară, de la ora 19.00.

Interviul poate fi urmărit în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro.

Rezultatele de anul trecut ale celui mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internatională de cercetare de piaţă, IPSOS, pot fi consultate aici.

