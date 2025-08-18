Primii concurenți din noul sezon Mireasa care încep cunoașterea. Cum i-au surprins pe toți cei aflați în platou

Mireasa a început în forță, cu primele intrigi, iar concurenții deja încep să fie din ce în ce mai vocali atunci când vine vorba despre persoanele care le-au atras atenția. Surpriza a venit chiar din partea Costinei Zota și a lui Dian Ghiță. Deși tânăra a părut până acum că își dorește să se axeze pe Ionuț Tătaru, se pare că ultimele zile au făcut-o să își schimbe părerea, în urma unui sărut.

Întrebat de Simona Gherghe, gazda emisiunii, dacă o place pe Costina Zota, Dian Ghiță a răspuns: “Da, am recunoscut și o spun în continuare. Îmi place de ea, stilul ei, comportamentul ei. Sunt multe lucruri care îmi plac la ea!”

“Simt nevoia să vă explic niște termeni pe care îi folosim la Mireasa, tocmai ca să îi ajutăm pe telespectatori, dar și pe voi, pentru viitoarea relație care ar putea să fie în Casă. Declararea ideii de cuplu se întâmplă după un sărut, de aceea este important să nu vă sărutați aici ca în viața reală, căci sunteți tineri! (...) În Casa Mireasa, un sărut e un semnal care arată că vrei să începi cu un om o relație, că poate se leagă ceva mai mult de atât. Sărutul este foarte important, nu facem acest gest la întâmplare! (...) Dacă vrei să cunoști un om, există atracție, simțiți că aveți lucruri în comun și există exclusivitate, se va intra într-o cunoaștere. Normal că și aici vă puteți suci! Nimic nu este definitiv. Acestea fiind spuse, voi vreți să aveți exclusivitate unul față de celălalt?”, a continuat Simona Gherghe.

“Simt că mă cunosc cu ea de o veșnicie! Da! (n.r. vrea să se declare într-o cunoaștere)”, a mărturisit Dian Ghiță. La rândul său, Costina Zota a oferit un răspuns pozitiv. Astfel, cei doi au început un nou capitol, în reality show-ul matrimonial.

