Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul doi. Filmările sunt în plină desfăşurare

Filmările sunt în plină desfăşurare în mai multe locații din Bucureşti şi din țară.

Cu doar trei difuzări înainte de marele deznodământ al primului sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipã de producţie cu o vastã experienţã, este în plin program de filmări pentru cel de-al doilea sezon.

„Povestea Anei continuă, pentru că mai sunt multe de spus, multe de aflat! Povestea fetei care nu îşi doreşte decât să fie iubită se tot complică, filă cu filă, iar ăsta e doar începutul!”, a declarat Ruxandra Ion.

La rândul lor, scenariştii proiectului, Radu Grigore, Raluca Mănescu, Bianca Mina și Ruxandra Ion dezvăluie: „Povestea de iubire dintre Ana si Tudor devine tot mai puternică, însă secretul identității Anei abia acum începe să se contureze. Ana va fi pusă în fața unei noi alegeri, o alegere şi mai dificilă decât cea din primul sezon. Aceasta va trebui să decidă dacă dorința de a face dreptate pentru ce s-a intamplat în trecut cântăreşte mai mult decât nevoia de a avea în sfârşit o familie. Asa cum v-am obişnuit, vă vom ține în suspans cu multe răsturnari de situație. Rămâneți cu noi şi nu veți fi dezamăgiți!”.

Telespectatorii care urmăresc fiecare episod al serialului și trec, alături de personajele lor preferate, prin toate emoţiile, sunt curioși să afle cum se încheie acest sezon. Ce se va întâmpla cu povestea dintre Ana (Karina Jianu) şi Tudor (Vlad Udrescu), ce mai pun la cale Alexia (Rebecca Nicolescu), Constance (Carmen Ionescu) şi Sandra (Ada Condeescu), cum reuşeşte Victoria (Alina Chivulescu) să îşi gestioneze sentimentele pentru fiicele ei, Ana şi Alexia, cum va schimba destinele protagoniştilor apariția lui Damian Negru (Andi Vasluianu) sau ce se va întâmpla pe mai departe cu Dumi (Ştefan Iancu), sunt doar câteva dintre întrebările care îşi aşteaptă răspunsul în povestea de la Antena 1.

„Ne apropiem de finalul primului sezon, nici nu realizez când a trecut timpul. Gândindu-mă retrospectiv, realizez cât de multe s-au întâmplat de-a lungul sezonului. Din fericire, vom reveni în forță cu un nou capitol, în care intriga nu dispare și, deși pare că am aflat tot, mai există foarte multe minciuni. Ana va afla cine este tatăl ei și va trebui să aleagă dacă îi va fi dușman sau tat . Pe lângă toate astea, dorința ei de a deveni jurnalist se materializează și, cu ajutorul apropiaților, va reuși să expună toată povestea copiilor vânduți în anii 90”, a povestit Karina Jianu.

„Nu știu cum a trecut timpul și s-au făcut deja 8 luni de filmări. Am lucrat mult alături de o echipă dedicată care ne-a sprijinit de fiecare dată și am reușit să creez un echilibru între platoul de filmare și programul încărcat pe care îl am la Teatrul Național din Craiova, cu turnee, repetiții și spectacole. Se încheie un sezon și sunt bucuros de fiecare dată când, printre filmări și spectacole, reușesc să văd episoadele de la tv, sunt mândru că iese bine și că Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a strâns în jur o comunitate. Sezonul următor vine cu noi personaje și noi colegi de platou. Damian Negru, interpretat de Andi Vasluianu, este un personaj surprinzător și cred ca va dinamita povestea.Mai nou îl avem alături de noi și pe regizorul Nae Tănase care aduce un suflu nou și fresh. Sunt curios și eu să vad ce ne-au mai pregătit scenariștii. Rămâneți alături de noi!”, dezvăluie şi Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor.

„S-au întâmplat lucruri frumoase în lunile astea; se închide un sezon, din fericire mai începe unul. Mă bucur ca și-a găsit publicul, că este un produs de calitate și cât am filmat până acum, mi-a depășit chiar și mie, care știam liniile personajului meu, multe dintre așteptări. Mi-ar plăcea ca cei care au fost lângă noi să ne aștepte în toamnă și pe cei pe care nu i-am convins, să ne dea un credit începând din această toamnă. Ultimele săptămâni de difuzare au răsturnările cele mai neașteptate, deci ne vedem joi, de la 20.30, la Antena 1”, a completat actrița Alina Chivulescu, cea care o aduce pe micile ecrane pe Victoria.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon al serialului de la Antena 1 sunt în plină desfăşurare în diverse locaţii din Bucureşti şi din împrejurimi, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN urmărind conturile oficiale ale serialului.

