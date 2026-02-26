Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, vândut internațional în Slovenia și Ungaria. „Suntem onorați că povestea noastră merge mai departe în lume!”

Cu un puternic impact asupra publicului, serialul a captivat telespectatorii difuzare cu difuzare prin povestea sa impresionantă şi personajele puternic conturate. Scenariştii proiectului, Ruxandra Ion, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu, au ales o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori îngropate în uitare.

Rezultatele obținute încă de la primele difuzări ale serialului original au confirmat potențialul acestuia de a atrage audiențe şi din alte teritorii, iar vânzarea sa în Slovenia şi Ungaria reconfirmă interesul crescut pentru producțiile românești premium și capacitatea acestora de a concura pe piața internațională de conținut TV.

“Suntem onorați că povestea noastră merge mai departe în lume şi ajunge la publicul din publicul din Slovenia și Ungaria. Pentru noi, această vânzare internațională nu înseamnă doar o reușită comercială, ci o confirmare a faptului că emoția autentică, poveștile bine spuse și personajele construite cu sinceritate pot depăși orice graniță culturală sau lingvistică. Ne dorim ca publicul internațional să descopere în această poveste aceeași emoție, aceeași intensitate și aceeași autenticitate care au cucerit telespectatorii din România!”, dezvăluie Ruxandra Ion.

Extinderea în noi teritorii a serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN marchează un nou pas important în strategia Antena Group de a duce poveștile românești autentice pe piețele internaționale, prin parteneriate solide și o viziune globală. Povestea Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN poate fi urmărită în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

