Şoc la Campionatul Mondial: Norvegia a eliminat Brazilia ȋn optimi. Anglia a trimis și ea acasă a doua ţară-gazdă, Mexic, marcând o nouă premieră istorică

Norvegia a șocat ȋntreg mapamondul ieri, când a eliminat cvintupla campioană mondială, Brazilia, grație golurilor marcate de Erling Haaland și a ajuns pentru prima dată ȋn sferturile Campionatului Mondial, unde va ȋntâlni Anglia, care și ea a reușit ieri o calificare fabuloasă ȋmpotriva Mexicului. Aseară, toţi ochii au fost pe confruntarea Brazilia – Norvegia, partida impunându-se ca lider detașat de audienţă la nivelul tuturor categoriilor de public, Antena 1 bifând astfel a 25-a zi a campionatului mondial lider de audienţă. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Astăzi, competiţia care se vede exclusiv ȋn universul Antena, ne arată, o dată ȋn plus, că nimic nu e banal, nici ȋntr-o zi de luni, căci Ronaldo și Yamal fac spectacol total. De la 22.00, Legenda și Viitorul stau faţă ȋn faţă. Ronaldo, la al șaselea Mondial alături de echipa lui perfectă versus tânărul și ambiţiosul Yamal și campioana Europei promit spectacol total ȋn Portugalia – Spania, ȋn direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY. De la 03.00, fotbalul dă foc la scenariu ȋn cea mai frumoasă dramă de la Hollywood: America, ţara-gazdă World CUP 2026 ȋntâlnește Belgia – echipa care refuză să „moară” : a „ȋnviat” deja de două ori ȋn cadrul celui mai urmărit eveniment al planetei.

Ieri, cea de-a treia confruntare a optimilor le-a adus faţă ȋn faţă pe Brazilia și Norvegia. Partida disputată ȋn intervalul 23.00 – 01.04, rezultat 1-2, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 45.6% cotă de piață și 8.8 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 13.1% cota de piaţă și 2.5 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 39.4% cotă de piaţă și 9.2 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu doar 9.7% cota de piaţă și 2.3 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 31.3% cotă de piaţă și 7 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 11.2% cota de piaţă și 2.5 puncte de rating. În minutul de aur, 23.42, peste 1.5 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.7 puncte de rating și 22.7% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 4.8 puncte de rating și 21.9% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, Brazilia a suferit o înfrângere dureroasă în fața Norvegiei ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY și a fost eliminată din optimile de finală de la Cupa Mondială. Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi, pentru prima oară ȋn istorie, graţie golurilor lui marcate în minutele 80 și 90. Singurul gol al Braziliei a fost marcat de Neymar, care a punctat în minutul 90+10 al duelului și care a anunţat după că se retrage de la echipa naţională, punând capăt unei cariere de 16 ani ȋn tricoul “Selecao”, în care a marcat 80 de goluri în 130 de meciuri.

Căpitanul Braziliei, Marquinhos, a cerut scuze poporului brazilian, după eliminarea în optimil5 Cupei Mondiale, în urma înfrângerii cu Norvegia, scor 2-1. Este cea mai lungă perioadă fără titlu din istoria Braziliei (24 de ani) şi cel mai slab rezultat al „Auriverdes” din 1990, când au fost eliminaţi încă din optimile de finală.

Erling Haaland a făcut spectacol în duelul dintre Brazilia şi Norvegia, de la Cupa Mondială 2026, faza optimilor, confruntare în care nordicii au reuşit să se impună, 2-1, după o dublă a atacantului de la Manchester City. Nordicul a bifat astfel, până acum, 7 goluri pentru Norvegia la acest turneu final, fiind pe primul loc în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Kylian Mbappe şi Leo Messi.

Optimile au continuat ȋn direct de la 03.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu o nouă partidă spectaculoasă, ȋn faţa a peste 80.000 de suporteri pe stadionul Azteca, ȋn care Anglia a semnat o premieră istorică, după ce a reușit să răpună Mexicul, ȋn propria „fortăreaţă” – pe Estadio Azteca. “Three Lions” au devenit doar a treia națională care îi înving pe latini pe legendarul stadion într-un meci oficial și prima care se impune la Cupa Mondială contra “El Tri” pe acest gazon.

Partida Mexic – Anglia, rezultat 2-3, a avut de toate: o eliminare, 2 penalty-uri, goluri după faze excelente și noi borne istorice. Dubla lui Jude Bellingham în 98 de secunde a ajuns direct în istoria Cupei Mondiale, ȋntr-un top al celor mai rapide duble, unde doar doi jucători sunt peste el - Toni Kroos, care a marcat de două ori într-un minut și 10 secunde în Germania – Brazilia 7-1, la World Cup 2014, urmat de Kylian Mbappé, care în finala Cupei Mondiale din 2022 a înscris două goluri într-un minut și 35 de secunde contra Argentinei.

Odată cu victoria din optimile de finală, Anglia a bifat o premieră istorică la World Cup. Echipa care are un titlu mondial în palmares a devenit prima națională care câștigă pe Estadio Azteca în fața Mexicului la cel mai prestigios turneu final. După dubla lui Jude Bellingham, Julian Quinones a redus din diferență, iar scorul la pauză era 2-1 pentru formația lui Thomas Tuchel. În a doua repriză, echipa lui Tuchel și-a complicat meciul după ce a rămas ȋn 10 oameni, după eliminarea lui Jarell Quansah și golul ȋncasat de la Raul Jimenez. Finalul, extrem de palpitant, ȋnsă “Three Lions” au rezistat până la fluierul final, iar Anglia a devenit prima națională care câștigă contra Mexicului pe Azteca.

Programul zilei 26 de la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo, duel de foc cu Spania

Portugalia – Spania, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

SUA – Belgia, de la 03.00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

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