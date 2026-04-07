Limba română: Ce înseamnă cuvântul „acuitate”

Cuvântul „acuitate” este folosit frecvent în limba română, mai ales în expresii precum „acuitate vizuală” sau „acuitate auditivă”, dar și în sens figurat, pentru a descrie o minte ageră sau o capacitate foarte bună de a observa detalii.
Definiția cuvântului „acuitate” în DEX
Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul acuitate înseamnă:
ACUITÁTE, acuități, s. f.
Însușirea de a fi acut; ascuțime, claritate, intensitate. Capacitate a unui simț (în special a vederii sau a auzului) de a percepe clar și precis excitațiile.
Pe scurt, acuitatea înseamnă capacitatea de a percepe foarte clar, foarte precis.
Ce înseamnă acuitatea, pe înțelesul tuturor
Acuitatea se referă la cât de bine poate un simț să perceapă ceva.
De exemplu:
acuitate vizuală = cât de bine vezi
acuitate auditivă = cât de bine auzi
acuitate olfactivă = cât de bine simți mirosurile
Dar cuvântul este folosit și în sens figurat:
acuitate intelectuală = minte foarte ageră
acuitate a observației = capacitatea de a observa detalii
acuitate a gândirii = gândire rapidă și clară
Exemple de folosire a cuvântului „acuitate”
„Are o acuitate vizuală foarte bună.”
„Detectivul avea o acuitate a observației impresionantă.”
„Profesorul a remarcat acuitatea gândirii elevului.”
„Cu vârsta, acuitatea vizuală poate scădea.”
„Are o acuitate auditivă ieșită din comun.”
Unde este folosit cel mai des termenul „acuitate”
Cuvântul este folosit mai ales în:
- medicină (oftalmologie, ORL)
- psihologie
- educație
- literatură
- jurnalism
- limbaj academic
Diferența dintre „acuitate” și „claritate”
Claritate - A vedea sau a înțelege limpede
Acuitate - A percepe foarte fin, foarte precis
Acuitatea presupune un nivel mai mare de finețe și precizie decât claritatea.
Cuvântul „acuitate” înseamnă capacitatea de a percepe clar, precis și în detaliu, fie că este vorba despre vedere, auz, miros sau chiar gândire. Este un termen folosit atât în medicină, cât și în sens figurat, pentru a descrie o percepție foarte bună sau o minte ageră.