Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „acuitate”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „acuitate”

de Andreea Tiron    |    07 Apr 2026   •   09:30
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „acuitate”
Este un termen întâlnit atât în medicină, cât și în limbajul obișnuit, însă nu toată lumea știe exact ce înseamnă.

Cuvântul „acuitate” este folosit frecvent în limba română, mai ales în expresii precum „acuitate vizuală” sau „acuitate auditivă”, dar și în sens figurat, pentru a descrie o minte ageră sau o capacitate foarte bună de a observa detalii.

Definiția cuvântului „acuitate” în DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul acuitate înseamnă:

ACUITÁTE, acuități, s. f.
Însușirea de a fi acut; ascuțime, claritate, intensitate. Capacitate a unui simț (în special a vederii sau a auzului) de a percepe clar și precis excitațiile.

Pe scurt, acuitatea înseamnă capacitatea de a percepe foarte clar, foarte precis.

Ce înseamnă acuitatea, pe înțelesul tuturor

Acuitatea se referă la cât de bine poate un simț să perceapă ceva.

De exemplu:

acuitate vizuală = cât de bine vezi
acuitate auditivă = cât de bine auzi
acuitate olfactivă = cât de bine simți mirosurile

Dar cuvântul este folosit și în sens figurat:

acuitate intelectuală = minte foarte ageră
acuitate a observației = capacitatea de a observa detalii
acuitate a gândirii = gândire rapidă și clară
Exemple de folosire a cuvântului „acuitate”
„Are o acuitate vizuală foarte bună.”
„Detectivul avea o acuitate a observației impresionantă.”
„Profesorul a remarcat acuitatea gândirii elevului.”
„Cu vârsta, acuitatea vizuală poate scădea.”
„Are o acuitate auditivă ieșită din comun.”
Unde este folosit cel mai des termenul „acuitate”

Cuvântul este folosit mai ales în:

  • medicină (oftalmologie, ORL)
  • psihologie
  • educație
  • literatură
  • jurnalism
  • limbaj academic

Diferența dintre „acuitate” și „claritate”

Claritate  -  A vedea sau a înțelege limpede
Acuitate  -  A percepe foarte fin, foarte precis

Acuitatea presupune un nivel mai mare de finețe și precizie decât claritatea.

Cuvântul „acuitate” înseamnă capacitatea de a percepe clar, precis și în detaliu, fie că este vorba despre vedere, auz, miros sau chiar gândire. Este un termen folosit atât în medicină, cât și în sens figurat, pentru a descrie o percepție foarte bună sau o minte ageră.

