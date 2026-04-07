Limba română: Ce înseamnă cuvântul „acuitate”

Cuvântul „acuitate” este folosit frecvent în limba română, mai ales în expresii precum „acuitate vizuală” sau „acuitate auditivă”, dar și în sens figurat, pentru a descrie o minte ageră sau o capacitate foarte bună de a observa detalii.

Definiția cuvântului „acuitate” în DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul acuitate înseamnă:

ACUITÁTE, acuități, s. f.

Însușirea de a fi acut; ascuțime, claritate, intensitate. Capacitate a unui simț (în special a vederii sau a auzului) de a percepe clar și precis excitațiile.

Pe scurt, acuitatea înseamnă capacitatea de a percepe foarte clar, foarte precis.

Ce înseamnă acuitatea, pe înțelesul tuturor

Acuitatea se referă la cât de bine poate un simț să perceapă ceva.

De exemplu:

acuitate vizuală = cât de bine vezi

acuitate auditivă = cât de bine auzi

acuitate olfactivă = cât de bine simți mirosurile

Dar cuvântul este folosit și în sens figurat:

acuitate intelectuală = minte foarte ageră

acuitate a observației = capacitatea de a observa detalii

acuitate a gândirii = gândire rapidă și clară

Exemple de folosire a cuvântului „acuitate”

„Are o acuitate vizuală foarte bună.”

„Detectivul avea o acuitate a observației impresionantă.”

„Profesorul a remarcat acuitatea gândirii elevului.”

„Cu vârsta, acuitatea vizuală poate scădea.”

„Are o acuitate auditivă ieșită din comun.”

Unde este folosit cel mai des termenul „acuitate”

Cuvântul este folosit mai ales în:

medicină (oftalmologie, ORL)

psihologie

educație

literatură

jurnalism

limbaj academic

Diferența dintre „acuitate” și „claritate”



Claritate - A vedea sau a înțelege limpede

Acuitate - A percepe foarte fin, foarte precis

Acuitatea presupune un nivel mai mare de finețe și precizie decât claritatea.

Cuvântul „acuitate” înseamnă capacitatea de a percepe clar, precis și în detaliu, fie că este vorba despre vedere, auz, miros sau chiar gândire. Este un termen folosit atât în medicină, cât și în sens figurat, pentru a descrie o percepție foarte bună sau o minte ageră.