Limba română: Ce înseamnă cuvântul „apelativ”

Printre aceștia se află și cuvântul „apelativ”, întâlnit adesea atunci când vorbim despre modul în care ne adresăm unei persoane.

Mulți folosesc termenul fără să știe definiția completă din Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX) sau diferența dintre un apelativ și un simplu nume.

Definiția cuvântului „apelativ” în DEX

Potrivit DEX, cuvântul „apelativ” are următoarea definiție:

APELATÍV, -Ă – care servește pentru a chema, pentru a desemna sau pentru a se adresa unei persoane; termen de adresare.

În limbajul obișnuit, apelativul reprezintă un cuvânt sau o expresie folosită atunci când ne adresăm cuiva ori când desemnăm o persoană într-un anumit mod.

Exemple de apelative

Apelativele pot exprima:

respect;

apropiere;

afecțiune;

ironie;

autoritate.

Exemple frecvente:

„domnule”;

„doamnă”;

„prietene”;

„dragă”;

„șefule”;

„mamă” sau „tată” folosite familiar;

diminutive precum „iubire”, „puiuț”, „scumpo”.

În unele situații, apelativele pot avea și o conotație negativă sau ironică, în funcție de ton și context.

Cum este folosit corect termenul

Cuvântul „apelativ” apare des în:

gramatică;

lingvistică;

literatură;

comentarii despre limbaj și comunicare.

De exemplu:

„A folosit un apelativ afectuos.”

„Profesorul s-a adresat elevului printr-un apelativ respectuos.”

Diferența dintre „apelativ” și „poreclă”

Mulți confundă apelativul cu porecla, însă între cele două există diferențe importante.

apelativul este un mod de adresare;

porecla este un nume suplimentar atribuit unei persoane.

De exemplu:

„domnule doctor” este apelativ;

„Gigel” folosit ca nume ironic poate deveni poreclă.

De unde provine cuvântul

Termenul „apelativ” provine din limba latină, din cuvântul appellativus, care înseamnă „care numește” sau „care cheamă”.

Astăzi, termenul este folosit atât în limbajul academic, cât și în vorbirea de zi cu zi, mai ales când discutăm despre formule de adresare și comunicare interpersonală.