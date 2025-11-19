Limba română: Ce înseamnă cuvântul „breșă”?

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, breșă înseamnă

1. Culoar în barajele sau în obstacolele construite de inamic, în scopul trecerii trupelor. 1.1. Spărtură în zidul unei fortificații; străpungere făcută în dispozitivul de luptă al inamicului.

2. Spărtură într-un gard, într-un zid, într-o îndiguire etc. sinonime: spărtură

3. figurat Punct slab al unui lucru, prezentând pericol pentru existența lui.

Sensul general desemnează o slăbiciune, o vulnerabilitate sau o deschidere prin care se poate pătrunde, fie în mod fizic, fie simbolic.

Originea termenului

Cuvântul provine din limba franceză – brèche –, cu sensul de „fisură” sau „spărtură”, inițial folosit în context militar pentru deschiderile create în zidurile fortificațiilor.

Cum este folosit cuvântul „breșă” în limbajul actual

1. În domeniul tehnologiei și securității informatice

Expresia „breșă de securitate” este extrem de folosită și descrie:

o vulnerabilitate într-o rețea,

scurgerea datelor,

pătrunderea neautorizată într-un sistem.

Exemplu:

„A fost descoperită o breșă în sistemul unui mare furnizor online.”

2. În politică și viața publică

O „breșă” poate însemna o slăbiciune exploatată de adversari, o deschidere neașteptată sau un moment de instabilitate.

3. În context militar

Breșa este spărtura creată într-un zid sau într-un front defensiv, prin care o armată poate pătrunde.

4. În limbajul figurat

Se poate vorbi despre:

breșă în comunicare,

breșă în încredere,

breșă emoțională,

breșă în argument.

Astfel, cuvântul capătă sens simbolic, descriind momente în care ceva se rupe, se slăbește sau devine accesibil.

Breșele în societatea modernă

În era digitală, termenul este mai relevant ca oricând:

tehnologia evoluează rapid,

atacurile informatice sunt tot mai sofisticate,

datele personale sunt vulnerabile,

iar instituțiile pot fi expuse în moduri noi.

De aceea, „breșă” a devenit un cuvânt-cheie în discuțiile despre siguranță, reguli, transparență și responsabilitate.

Breșa reprezintă o deschidere, o ruptură sau o vulnerabilitate, fie în sens fizic, fie metaforic. De la zidurile cetăților medievale până la serverele moderne, acest termen continuă să descrie momente critice în care un sistem, o relație sau o structură devine permeabilă.