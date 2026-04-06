Limba română: Ce înseamnă cuvântul „cutumă”

Iată ce înseamnă, de fapt, acest termen și cum este definit în Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX).

Definiția cuvântului „cutumă” din DEX

Potrivit DEX, cutumă înseamnă:

„Normă de drept nescrisă, consacrată prin tradiție și respectată ca obligatorie.”

Pe scurt, cutuma este o regulă care nu este neapărat scrisă într-o lege, dar care este respectată pentru că așa se procedează de mult timp.

Ce înseamnă, mai exact, cutuma

Cutuma reprezintă un obicei devenit regulă. Chiar dacă nu apare într-o lege sau într-un regulament oficial, ea este respectată pentru că a devenit o practică acceptată de toată lumea.

Termenul este folosit des în:

drept (cutumă juridică)

politică

administrație

relații internaționale

organizații și instituții

Exemple de cutumă

În politică, există cutuma ca un anumit partid să primească o anumită funcție.

În instituții, există cutuma ca persoanele cu vechime mai mare să aibă prioritate.

În familie sau în societate, pot exista cutume legate de sărbători, nunți sau înmormântări.

Diferența dintre lege și cutumă

Legea este scrisă și obligatorie prin act normativ.

Cutuma nu este scrisă, dar este respectată pentru că a devenit o regulă în timp.

De multe ori, cutuma poate deveni lege, dacă este recunoscută oficial.

Cuvântul „cutumă” se referă la o regulă nescrisă, dar respectată de toți, formată în timp prin tradiție și practică. Este un termen important mai ales în drept și administrație, dar este folosit și în viața de zi cu zi pentru a descrie obiceiuri care au devenit reguli.