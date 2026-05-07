Limba română: Ce înseamnă cuvântul „defetism”

„Defetism” este un termen folosit frecvent pentru a descrie o stare de spirit negativă, în care cineva pornește de la ideea că eșecul este inevitabil.
Definiția din DEX
Conform DEX:
DEFETISM = stare de spirit caracterizată prin lipsă de încredere în reușită; tendința de a considera că înfrângerea este inevitabilă.
Ce înseamnă, mai exact
Defetismul este:
- o atitudine pesimistă
- lipsă de încredere în propriile șanse
- convingerea că lucrurile vor merge prost, indiferent de efort
Persoana defetistă nu mai încearcă sau renunță ușor, deoarece crede din start că nu poate reuși.
Cum se manifestă
Defetismul poate apărea în diferite situații:
- în viața personală („Nu are rost să încerc, sigur nu reușesc”)
- la locul de muncă („Proiectul va eșua oricum”)
- în discursuri publice sau sociale
Este o stare care poate influența negativ deciziile și comportamentul.
Sinonime și termeni apropiați
Cuvântul „defetism” este apropiat de:
- pesimism
- lipsă de speranță
- descurajare
Totuși, „defetism” implică mai mult decât o simplă tristețe: este acceptarea anticipată a eșecului.
De ce este problematic defetismul
Această atitudine:
- reduce motivația
- împiedică acțiunea
- poate influența negativ și pe cei din jur
Defetismul poate deveni un obstacol real în atingerea obiectivelor.
„Defetism” este un cuvânt care descrie o mentalitate de înfrângere înainte de a încerca. Înțelegerea acestui termen ajută la recunoașterea și evitarea unei atitudini care poate limita potențialul personal.