Limba română: Ce înseamnă cuvântul „defetism”

„Defetism” este un termen folosit frecvent pentru a descrie o stare de spirit negativă, în care cineva pornește de la ideea că eșecul este inevitabil.

Definiția din DEX

Conform DEX:

DEFETISM = stare de spirit caracterizată prin lipsă de încredere în reușită; tendința de a considera că înfrângerea este inevitabilă.

Ce înseamnă, mai exact

Defetismul este:

o atitudine pesimistă

lipsă de încredere în propriile șanse

convingerea că lucrurile vor merge prost, indiferent de efort

Persoana defetistă nu mai încearcă sau renunță ușor, deoarece crede din start că nu poate reuși.

Cum se manifestă

Defetismul poate apărea în diferite situații:

în viața personală („Nu are rost să încerc, sigur nu reușesc”)

la locul de muncă („Proiectul va eșua oricum”)

în discursuri publice sau sociale

Este o stare care poate influența negativ deciziile și comportamentul.

Sinonime și termeni apropiați

Cuvântul „defetism” este apropiat de:

pesimism

lipsă de speranță

descurajare

Totuși, „defetism” implică mai mult decât o simplă tristețe: este acceptarea anticipată a eșecului.

De ce este problematic defetismul

Această atitudine:

reduce motivația

împiedică acțiunea

poate influența negativ și pe cei din jur

Defetismul poate deveni un obstacol real în atingerea obiectivelor.

„Defetism” este un cuvânt care descrie o mentalitate de înfrângere înainte de a încerca. Înțelegerea acestui termen ajută la recunoașterea și evitarea unei atitudini care poate limita potențialul personal.