Limba română: Ce înseamnă cuvântul „disimulat”?

de Andreea Tiron    |    27 Oct 2025   •   09:45
Limba română abundă în termeni care descriu nuanțe fine de comportament și psihologie umană.

Unul dintre aceștia este „disimulat” — un cuvânt folosit adesea pentru a descrie oameni care își ascund adevăratele intenții, emoții sau gânduri.
Dar ce înseamnă exact „a disimula” și când se folosește acest termen?

Definiția din DEX:

DISIMULÁT, -Ă**, disimulați, -te, adj.**
(din fr. dissimulé)
Care își ascunde gândurile, sentimentele sau intențiile; prefăcut, ascuns, ipocrit.

???? Sursa: DEX Online (ediția 2023)

Pe înțelesul tuturor:

Cuvântul disimulat descrie o persoană care nu se arată așa cum este cu adevărat, ci își ascunde trăirile sau scopurile sub o mască de calm, bunătate sau nepăsare.
Disimularea este, practic, arta de a părea altceva — fie pentru a evita un conflict, fie pentru a obține un avantaj, fie pur și simplu pentru a nu fi vulnerabil.

Exemple din viața reală:

În literatură, personajele disimulate sunt adesea complexe, cu trăiri interioare ascunse — de la Hamlet până la Stefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.

Sinonime:

  • prefăcut

  • viclean

  • ascuns

  • ipocrit

  • mascat

Antonime:

  • sincer

  • transparent

  • autentic

Originea cuvântului:

Termenul „disimulat” vine din limba franceză (dissimulé), derivat la rândul lui din latinescul dissimulare, care înseamnă a ascunde sau a disimula adevărul.
Așadar, sensul s-a păstrat aproape neschimbat de-a lungul secolelor.

Cuvântul „disimulat” descrie o trăsătură subtilă a caracterului uman — abilitatea (sau intenția) de a ascunde ce simțim și ce gândim.
Poate fi o formă de autoprotecție, dar și de manipulare, în funcție de context.
În esență, disimularea este o mască, iar omul carea disimulează este cel care știe să o poarte fără ca ceilalți să-și dea seama.

