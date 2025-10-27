Limba română: Ce înseamnă cuvântul „disimulat”?

Unul dintre aceștia este „disimulat” — un cuvânt folosit adesea pentru a descrie oameni care își ascund adevăratele intenții, emoții sau gânduri.

Dar ce înseamnă exact „a disimula” și când se folosește acest termen?

Definiția din DEX:

DISIMULÁT, -Ă**, disimulați, -te, adj.**

(din fr. dissimulé)

Care își ascunde gândurile, sentimentele sau intențiile; prefăcut, ascuns, ipocrit. ???? Sursa: DEX Online (ediția 2023)

Pe înțelesul tuturor:

Cuvântul disimulat descrie o persoană care nu se arată așa cum este cu adevărat, ci își ascunde trăirile sau scopurile sub o mască de calm, bunătate sau nepăsare.

Disimularea este, practic, arta de a părea altceva — fie pentru a evita un conflict, fie pentru a obține un avantaj, fie pur și simplu pentru a nu fi vulnerabil.

Exemple din viața reală:

„Acest om disimulează — nu știi niciodată ce gândește cu adevărat.”

„Politicianul a fost acuzat că a disimulat și că își ascunde intențiile reale.”

„Ea a zâmbit disimulat, deși vestea o tulburase profund."

În literatură, personajele disimulate sunt adesea complexe, cu trăiri interioare ascunse — de la Hamlet până la Stefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.

Sinonime:

prefăcut

viclean

ascuns

ipocrit

mascat

Antonime:

sincer

transparent

autentic

Originea cuvântului:

Termenul „disimulat” vine din limba franceză (dissimulé), derivat la rândul lui din latinescul dissimulare, care înseamnă a ascunde sau a disimula adevărul.

Așadar, sensul s-a păstrat aproape neschimbat de-a lungul secolelor.

Cuvântul „disimulat” descrie o trăsătură subtilă a caracterului uman — abilitatea (sau intenția) de a ascunde ce simțim și ce gândim.

Poate fi o formă de autoprotecție, dar și de manipulare, în funcție de context.

În esență, disimularea este o mască, iar omul carea disimulează este cel care știe să o poarte fără ca ceilalți să-și dea seama.