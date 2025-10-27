Limba română: Ce înseamnă cuvântul „disimulat”?

Unul dintre aceștia este „disimulat” — un cuvânt folosit adesea pentru a descrie oameni care își ascund adevăratele intenții, emoții sau gânduri.
Dar ce înseamnă exact „a disimula” și când se folosește acest termen?
Definiția din DEX:
DISIMULÁT, -Ă**, disimulați, -te, adj.**
(din fr. dissimulé)
Care își ascunde gândurile, sentimentele sau intențiile; prefăcut, ascuns, ipocrit.
Sursa: DEX Online (ediția 2023)
Pe înțelesul tuturor:
Cuvântul disimulat descrie o persoană care nu se arată așa cum este cu adevărat, ci își ascunde trăirile sau scopurile sub o mască de calm, bunătate sau nepăsare.
Disimularea este, practic, arta de a părea altceva — fie pentru a evita un conflict, fie pentru a obține un avantaj, fie pur și simplu pentru a nu fi vulnerabil.
Exemple din viața reală:
-
„Acest om disimulează — nu știi niciodată ce gândește cu adevărat.”
-
„Politicianul a fost acuzat că a disimulat și că își ascunde intențiile reale.”
-
„Ea a zâmbit disimulat, deși vestea o tulburase profund."
În literatură, personajele disimulate sunt adesea complexe, cu trăiri interioare ascunse — de la Hamlet până la Stefan Gheorghidiu din Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.
Sinonime:
-
prefăcut
-
viclean
-
ascuns
-
ipocrit
-
mascat
Antonime:
-
sincer
-
transparent
-
autentic
Originea cuvântului:
Termenul „disimulat” vine din limba franceză (dissimulé), derivat la rândul lui din latinescul dissimulare, care înseamnă a ascunde sau a disimula adevărul.
Așadar, sensul s-a păstrat aproape neschimbat de-a lungul secolelor.
Cuvântul „disimulat” descrie o trăsătură subtilă a caracterului uman — abilitatea (sau intenția) de a ascunde ce simțim și ce gândim.
Poate fi o formă de autoprotecție, dar și de manipulare, în funcție de context.
În esență, disimularea este o mască, iar omul carea disimulează este cel care știe să o poarte fără ca ceilalți să-și dea seama.