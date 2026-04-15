Limba română: Ce înseamnă cuvântul „montaniard”

Deși pare simplu de înțeles, sensul său real poate crea confuzii, mai ales că în limbajul actual este folosit diferit față de definiția oficială.

Definiția cuvântului „montaniard” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „montaniard” înseamnă:

„persoană care trăiește în regiuni de munte; locuitor al zonelor montane”

Așadar, sensul corect, din punct de vedere lingvistic, este legat de locul de trai, nu de pasiuni sau activități.

Sensul din limbajul comun: „iubitor de munte”

În realitate, lucrurile stau puțin diferit.

În multe articole online, pe bloguri de travel sau în conversații informale, „montaniard” este folosit frecvent cu sensul de persoană pasionată de munte, drumeții sau natură

De exemplu:

„Este un adevărat montaniard, merge în fiecare weekend pe munte.”

„Comunitatea de montaniarzi din România este în creștere.”

Acest sens nu este consemnat în DEX, dar a devenit tot mai popular în limbajul actual, mai ales sub influența termenilor din alte limbi și a culturii outdoor.

De ce apare această diferență?

Confuzia vine din mai multe surse:

asemănarea cu termenul francez „montagnard”

asocierea directă cu „muntele” ca spațiu de relaxare și aventură

nevoia unui cuvânt mai „cool” sau expresiv pentru pasionații de drumeții

Astfel, sensul s-a extins în mod natural, chiar dacă nu este (încă) recunoscut oficial.

Ce cuvinte sunt corecte pentru „iubitor de munte”

Dacă vrem să fim riguroși, pentru sensul de hobby sau pasiune sunt mai potrivite:

drumeț

alpinist

pasionat de munte

iubitor de natură

Totuși, în practică, „montaniard” este deja folosit cu acest sens, mai ales în mediul online.

„Montaniard” este un exemplu clar de cuvânt care are două niveluri de înțelegere:

în DEX: locuitor al zonei montane

în limbajul actual: iubitor de munte și drumeții

Chiar dacă sensul modern nu este încă oficializat, el este tot mai prezent și acceptat informal. În funcție de context, ambele interpretări pot apărea, însă este important să știm diferența dintre ele.