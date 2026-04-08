Limba română: Ce înseamnă cuvântul „neant”

Este folosit în literatură, filozofie, dar și în limbajul de zi cu zi, atunci când vrem să descriem golul absolut, lipsa totală de sens sau de existență. De multe ori, oamenii folosesc acest cuvânt în sens metaforic, pentru a descrie o stare sufletească, nu doar un concept filozofic.

Definiția cuvântului „neant” în DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul neant înseamnă:

NEÁNT, neanturi, s. n.

Neexistență; nimic absolut; vid; absență totală a existenței.

Cu alte cuvinte, neantul înseamnă „nimicul absolut”, lipsa totală a existenței, un gol complet în care nu există nimic.

Ce înseamnă, de fapt, neantul

În filozofie, neantul este opusul existenței. Dacă existența înseamnă „a fi”, neantul înseamnă „a nu fi”. Este ideea de gol absolut, de absență totală, de nimic.

În literatură și în vorbirea obișnuită, cuvântul este folosit adesea pentru a descrie:

gol sufletesc

lipsă de sens

singurătate profundă

pierdere

disperare

senzația că totul este lipsit de sens

Exemple:

„Simțea că se prăbușește în neant.”

„Totul a dispărut în neant.”

„Privea în neant, fără să spună nimic.”



Originea cuvântului „neant”

Cuvântul provine din limba franceză – néant, care înseamnă „nimic”. La rândul său, provine din latină – ne gentem / ne entem, adică „ceea ce nu există”.

Neant – sens filozofic

În filozofie, neantul este un concept important și a fost discutat de mulți filozofi. Neantul reprezintă:

lipsa existenței

golul absolut

ceea ce rămâne atunci când nu mai există nimic

Este un concept legat de întrebări precum:

Care este sensul vieții?

Ce se întâmplă după moarte?

Ce este existența?

Ce este nimicul?

Diferența dintre „neant”, „nimic” și „vid”



Nimic - Absența unui lucru

Vid - Spațiu gol

Neant - Absența totală a existenței

Neantul este cel mai puternic ca sens dintre toate.

Cuvântul „neant” înseamnă neexistență, nimic absolut, gol total. Este un cuvânt folosit mai ales în filozofie și literatură, dar și atunci când vrem să descriem o stare de gol interior sau lipsă de sens. Este un cuvânt profund, care descrie nu doar lipsa unui lucru, ci lipsa existenței în sine.