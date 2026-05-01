Limba română: Ce înseamnă cuvântul „paria”

Deși apare des în discursul cotidian, sensul său are o origine mai complexă și o încărcătură socială puternică, fiind legat de ideea de respingere și izolare.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, „paria” înseamnă:

„Persoană exclusă din societate, disprețuită, lipsită de drepturi; individ marginalizat.”

Termenul provine dintr-un context istoric și social specific, dar a fost preluat în limbajul modern cu un sens mai larg.

Ce înseamnă „paria”, pe înțelesul tuturor

În prezent, „paria” este folosit pentru a desemna o persoană care:

este respinsă de un grup;

nu este acceptată social;

este privită cu dispreț sau indiferență.

Nu este vorba neapărat de excludere oficială, ci mai ales de una socială sau simbolică.

Originea cuvântului

Termenul își are originea în sistemul de caste din India, unde „paria” desemna persoane aflate în afara castelor, considerate „de neatins”. În timp, cuvântul a fost preluat în limbile europene și a ajuns să fie folosit în sens figurat, pentru orice formă de marginalizare.

Exemple de utilizare

Cuvântul poate fi folosit în diferite contexte:

„A ajuns un paria în cercul de prieteni.”

„După scandal, a fost tratat ca un paria.”

„Se simțea exclus, ca un paria, la locul de muncă.”

În toate aceste exemple, sensul este acela de izolare și respingere.

„Paria” vs. alte cuvinte apropiate

Deși există termeni similari, „paria” are o nuanță distinctă:

marginalizat – accentuează poziția socială periferică;

exclus – sugerează o acțiune directă;

– sugerează o acțiune directă; respins – indică refuzul acceptării.

„Paria” le înglobează pe toate, dar adaugă și ideea de stigmat social.

„Paria” este un cuvânt puternic, care descrie o realitate socială dificilă: excluderea și izolarea. Înțelegerea definiției din DEX și a contextului său ajută la folosirea corectă a termenului și la conștientizarea impactului pe care îl poate avea asupra percepției unei persoane sau situații.