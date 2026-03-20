Limba română: Ce înseamnă cuvântul „profet”

Termenul apare în texte religioase, în istorie, dar și în limbajul figurat, atunci când cineva pare să anticipeze corect anumite situații. Dar care este, de fapt, sensul exact al acestui cuvânt?

Definiția cuvântului „profet” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „profet” are următoarea definiție:

Profet – „persoană despre care se crede că vorbește în numele lui Dumnezeu și care anunță voința divinității sau prezice evenimente viitoare”.

În sens extins, termenul poate desemna și o persoană care prezice sau anticipează anumite evoluții sau schimbări.

Originea cuvântului „profet”

Cuvântul „profet” provine din grecescul „prophētēs”, care înseamnă „cel care vorbește în numele altcuiva” sau „mesager”. Termenul a intrat în multe limbi europene prin intermediul limbii latine (propheta).

În tradiția religioasă, profeții sunt considerați intermediari între divinitate și oameni, având rolul de a transmite mesaje, avertismente sau învățături.

Profetul în religie

În mai multe religii, în special în iudaism, creștinism și islam, profeții au avut un rol important. Ei erau considerați persoane alese de Dumnezeu pentru a transmite mesajele divine.

Printre cei mai cunoscuți profeți menționați în textele religioase se numără:

Moise

Isaia

Ieremia

Ilie

În creștinism, Ioan Botezătorul este considerat ultimul mare profet înainte de apariția lui Iisus Hristos.

Sensul figurat al cuvântului „profet”

În limbajul modern, termenul este folosit și într-un sens figurat. Astfel, un „profet” poate fi o persoană care prevede sau anticipează corect anumite evoluții.

De exemplu, în domenii precum economia, tehnologia sau politica, cineva care face predicții corecte poate fi numit metaforic „profet”.

Cum se folosește cuvântul în limbajul curent

În expresii sau contexte obișnuite, cuvântul apare în formulări precum:

„profet biblic”

„profet al vremurilor moderne”

„s-a dovedit a fi un profet al schimbărilor”

În toate aceste situații, termenul sugerează capacitatea de a transmite un mesaj important sau de a anticipa viitorul.

Astfel, cuvântul „profet” desemnează în primul rând o persoană care transmite mesaje divine sau prezice evenimente viitoare, dar în sens figurat poate descrie și pe cineva care reușește să prevadă schimbări importante în societate sau în lume.