Limba română: Ce înseamnă cuvântul VITRALIU

De secole, vitraliile decorează biserici, palate și clădiri monumentale, fiind un amestec perfect între artă, simbolism și meșteșug. Dar ce înseamnă, de fapt, cuvântul „vitraliu” și de unde își trage originea?

Definiția din DEX

Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), vitraliu înseamnă:

„Ansamblu decorativ format din bucăți de sticlă colorată sau pictată, fixate între tije de plumb, folosit pentru închiderea unor deschideri (ferestre, uși) sau ca element decorativ.”

Prin extensie, termenul desemnează atât opera de artă în sine, cât și tehnica specială prin care se obțin aceste compoziții de lumină și culoare.

Originea cuvântului

Cuvântul provine din limba franceză – vitrail, plural vitraux –, cu sensul de „fereastră decorativă din sticlă colorată”. Etimologia lui duce mai departe la latinescul vitrum, care înseamnă „sticlă”.

Vitraliul între artă și spiritualitate

Primele vitralii au apărut în Evul Mediu, fiind utilizate în marile catedrale gotice din Europa. Pe lângă funcția decorativă, ele aveau și un scop educativ și simbolic: reprezentau scene biblice și figuri sfinte, menite să inspire și să transmită învățături credincioșilor care nu știau să citească.

Lumina colorată care pătrundea prin vitralii era percepută ca o manifestare divină — o „lumină sfințită” care transforma interiorul bisericii într-un spațiu aproape ceresc.

Vitraliile moderne

Astăzi, vitraliul a depășit granițele religioase și este folosit și în arhitectura modernă, în design interior sau chiar în artă contemporană. Tehnicile s-au diversificat, de la sticla pictată și arsă, până la sticla fuzionată sau gravată cu laser.

În România, vitralii spectaculoase pot fi admirate la Catedrala Sfântul Iosif din București, Palatul Culturii din Iași sau Cazinoul din Constanța, unde lumina și culoarea se împletesc într-o poveste vizuală de excepție.

Pe scurt: vitraliul nu este doar o fereastră frumoasă — este o formă de artă care transformă lumina în emoție, iar sticla în poveste.