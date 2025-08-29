x close
Limba română: Ce înseamnă cuvântul VRĂJMAȘ

de Andreea Tiron    |    29 Aug 2025   •   09:45
Sursa foto: Jurnalul

În româna actuală, acest cuvânt este utilizat mai ales în literatură, în exprimări arhaice sau în contexte cu valoare morală și spirituală.

Conform DEX ’09, cuvântul „vrăjmaș” este:

  • Substantiv masculindușman, potrivnic, adversar; cel care este împotriva cuiva.

  • Adjectivcare este împotriva cuiva sau a ceva; potrivnic, ostil, dușmănos (dexonline.ro).

Astfel, „vrăjmaș” poate fi folosit atât pentru a desemna o persoană ostilă, cât și pentru a descrie o atitudine sau o situație de conflict.

Etimologie

Cuvântul „vrăjmaș” provine din limba slavă veche: vražĭmašĭ, care însemna dușman (dexonline.ro).

Originea slavonă explică și frecvența lui în limbajul bisericesc vechi și în literatura veche românească, unde era folosit pentru a desemna nu doar adversarul omenesc, ci și pe „Vrăjmașul” – adică diavolul, răul personificat.

Sinonime și antonime

Sinonime:

Antonime:

  • prieten, aliat, apărător, sprijinitor.

Exemple de folosire

  • Ca substantiv:
    „Vrăjmașul a fost învins în luptă.”
    „Să ne rugăm să fim apărați de tot răul și de tot vrăjmașul.”

  • Ca adjectiv:
    „El are o atitudine vrăjmașă față de colegii săi.”
    „Vrăjmaș duh al minciunii.”

În literatura română clasică și în textele religioase, „vrăjmaș” este adesea folosit cu încărcătură morală și spirituală.

Recapitulare sintetică

Parte de vorbire Sens principal Exemple
Substantiv Dușman, adversar, potrivnic „Vrăjmașul fuge”
Adjectiv Care este ostil, împotrivitor, dușmănos „Atitudine vrăjmașă”
Etimologie Din sl. vražĭmašĭ = dușman Folosit și religios

Cuvântul „vrăjmaș” desemnează atât dușmanul propriu-zis, cât și o atitudine ostilă. Prin originea sa slavonă și prin uzul în limbajul religios, el are o nuanță mai solemnă și mai gravă decât sinonimele moderne „dușman” sau „adversar”.

Subiecte în articol: limba română
