Limbajul somnului la câini: ce ne transmit pozițiile de dormit

Dacă ești stăpân de câine, cu siguranță l-ai văzut dormind în tot felul de poziții: ghemuit ca o bilă, întins pe spate cu burta în sus, pe burtă gata să sară în picioare sau cuibărit în hainele tale. Dincolo de faptul că sunt adorabile, aceste poziții sunt indicii reale despre cum se simte câinele tău, spun specialiștii, potrivit yourtango.com.

Iată 7 poziții comune de somn la câini și ce semnificație au:

1. Ghemuit, în formă de „covrig” – instinct de protecție

Această poziție este cunoscută și ca „doughnut”, deoarece câinele seamănă cu un covrig dulce atunci când doarme așa. Este cea mai frecventă poziție de somn la câini.

Când doarme ghemuit, câinele:

își protejează organele vitale

își conservă căldura corporală

încearcă să controleze un spațiu necunoscut

Este o poziție des întâlnită toamna și iarna. Câinii care preferă acest mod de somn sunt, de regulă, blânzi și afectuoși, dar pot fi rezervați față de oameni sau medii necunoscute.

„Se ghemuiesc pentru protecție – fie pentru căldură, fie pentru că se simt în siguranță în acea poziție”, explică dresoarea și consultantul comportamental Nancy M. Kelly.

2. Pe spate, cu burta în sus – siguranță și încredere totală

Dacă îți surprinzi câinele dormind pe spate, cu lăbuțele în aer, nu ai niciun motiv de îngrijorare. Din contră, aceasta este una dintre cele mai bune vești.

Această poziție arată că:

se simte complet relaxat

are încredere deplină în mediul său

nu se simte amenințat

„Dormitul pe spate este o poziție extrem de vulnerabilă și indică încredere și confort”, explică Dr. Travis McDermott, medic veterinar.

Vara, câinii pot adopta această poziție și pentru a se răcori mai ușor.

3. Pe burtă, în poziția „Superman” – gata de acțiune

Această poziție, cu picioarele din față și din spate întinse, este poreclită „Superman”. Câinele poate să se ridice instantaneu dacă apare ceva interesant.

Este frecvent întâlnită:

lângă ușa de la intrare

în zonele de supraveghere ale casei

Câinii care dorm așa sunt:

energici

vigilenți

uneori puțin „poznași”

4. Pe o parte, complet întins – relaxare maximă

Dacă câinele tău doarme pe o parte, cu picioarele întinse, este în cea mai profundă stare de relaxare.

„Acești câini au adesea ‘vise dulci’ – se pot observa lăbuțele mișcându-se, ca și cum ar alerga”, spune Mary R. Burch, specialist în comportament animal.

Este una dintre cele mai odihnitoare poziții, așa că nu-l trezi.

5. Pe hainele tale – atașament și dor de tine

Un câine care doarme pe hainele tale nu face asta întâmplător.

Experții spun că:

mirosul tău îl liniștește

se simte mai aproape de tine

este un semn clar de atașament

Dacă face asta mai ales când nu ești acasă, poate fi și un semn de anxietate de separare.

„Dacă doarme pe hainele tale, e foarte posibil să fii persoana lui preferată”, explică dresoarea Kristi Benson.

6. Lipit de tine – caută confort și siguranță

În sălbăticie, câinii dorm lipiți unii de alții pentru siguranță. Când câinele tău doarme lipit de tine:

te percepe ca protector

se simte profund conectat emoțional

caută confort și siguranță

Chiar dacă îți îngreunează mișcările în somn, este un semn clar că se simte cel mai fericit lângă tine.

7. Sub pătură – adăpost și liniște

Câinii care dorm sub pătură văd acest gest ca pe un culcuș sigur, similar unei vizuini.

„Presiunea ușoară a păturii poate elibera substanțe chimice care reduc anxietatea și cresc starea de bine”, explică Dr. Kathryn Primm, medic veterinar.

Această poziție este des întâlnită la câinii:

anxioși

sensibili

care caută siguranță suplimentară

Poziția de somn a câinelui tău depinde de: locul în care se află, cine este lângă el și cum se simte emoțional.

Indiferent de poziție, un lucru e sigur: nimic nu este mai liniștitor decât să vezi un câine dormind fericit.