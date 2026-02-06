Limbajul somnului la câini: ce ne transmit pozițiile de dormit

Dacă ești stăpân de câine, cu siguranță l-ai văzut dormind în tot felul de poziții: ghemuit ca o bilă, întins pe spate cu burta în sus, pe burtă gata să sară în picioare sau cuibărit în hainele tale. Dincolo de faptul că sunt adorabile, aceste poziții sunt indicii reale despre cum se simte câinele tău, spun specialiștii, potrivit yourtango.com.
Iată 7 poziții comune de somn la câini și ce semnificație au:
1. Ghemuit, în formă de „covrig” – instinct de protecție
Această poziție este cunoscută și ca „doughnut”, deoarece câinele seamănă cu un covrig dulce atunci când doarme așa. Este cea mai frecventă poziție de somn la câini.
Când doarme ghemuit, câinele:
- își protejează organele vitale
- își conservă căldura corporală
- încearcă să controleze un spațiu necunoscut
Este o poziție des întâlnită toamna și iarna. Câinii care preferă acest mod de somn sunt, de regulă, blânzi și afectuoși, dar pot fi rezervați față de oameni sau medii necunoscute.
„Se ghemuiesc pentru protecție – fie pentru căldură, fie pentru că se simt în siguranță în acea poziție”, explică dresoarea și consultantul comportamental Nancy M. Kelly.
2. Pe spate, cu burta în sus – siguranță și încredere totală
Dacă îți surprinzi câinele dormind pe spate, cu lăbuțele în aer, nu ai niciun motiv de îngrijorare. Din contră, aceasta este una dintre cele mai bune vești.
Această poziție arată că:
- se simte complet relaxat
- are încredere deplină în mediul său
- nu se simte amenințat
„Dormitul pe spate este o poziție extrem de vulnerabilă și indică încredere și confort”, explică Dr. Travis McDermott, medic veterinar.
Vara, câinii pot adopta această poziție și pentru a se răcori mai ușor.
3. Pe burtă, în poziția „Superman” – gata de acțiune
Această poziție, cu picioarele din față și din spate întinse, este poreclită „Superman”. Câinele poate să se ridice instantaneu dacă apare ceva interesant.
Este frecvent întâlnită:
- lângă ușa de la intrare
- în zonele de supraveghere ale casei
Câinii care dorm așa sunt:
- energici
- vigilenți
- uneori puțin „poznași”
4. Pe o parte, complet întins – relaxare maximă
Dacă câinele tău doarme pe o parte, cu picioarele întinse, este în cea mai profundă stare de relaxare.
„Acești câini au adesea ‘vise dulci’ – se pot observa lăbuțele mișcându-se, ca și cum ar alerga”, spune Mary R. Burch, specialist în comportament animal.
Este una dintre cele mai odihnitoare poziții, așa că nu-l trezi.
5. Pe hainele tale – atașament și dor de tine
Un câine care doarme pe hainele tale nu face asta întâmplător.
Experții spun că:
- mirosul tău îl liniștește
- se simte mai aproape de tine
- este un semn clar de atașament
Dacă face asta mai ales când nu ești acasă, poate fi și un semn de anxietate de separare.
„Dacă doarme pe hainele tale, e foarte posibil să fii persoana lui preferată”, explică dresoarea Kristi Benson.
6. Lipit de tine – caută confort și siguranță
În sălbăticie, câinii dorm lipiți unii de alții pentru siguranță. Când câinele tău doarme lipit de tine:
- te percepe ca protector
- se simte profund conectat emoțional
- caută confort și siguranță
Chiar dacă îți îngreunează mișcările în somn, este un semn clar că se simte cel mai fericit lângă tine.
7. Sub pătură – adăpost și liniște
Câinii care dorm sub pătură văd acest gest ca pe un culcuș sigur, similar unei vizuini.
„Presiunea ușoară a păturii poate elibera substanțe chimice care reduc anxietatea și cresc starea de bine”, explică Dr. Kathryn Primm, medic veterinar.
Această poziție este des întâlnită la câinii:
- anxioși
- sensibili
- care caută siguranță suplimentară
Poziția de somn a câinelui tău depinde de: locul în care se află, cine este lângă el și cum se simte emoțional.
Indiferent de poziție, un lucru e sigur: nimic nu este mai liniștitor decât să vezi un câine dormind fericit.