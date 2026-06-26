Un manuscris străvechi ar putea schimba interpretarea Bibliei

Documentul, redactat în limba latină în secolul al XII-lea, include texte considerate anterior pierdute.Textul analizează episodul biblic al întâlnirii regelui Saul cu Vrăjitoarea din Endor — un fragment din „Cartea întâi a lui Samuel” care a generat dezbateri teologice timp de secole.

Un episod biblic controversat

În relatarea biblică, regele Saul apelează la o femeie medium pentru a-l invoca pe profetul Samuel. Acesta îi prezice moartea în luptă. Episodul a ridicat numeroase întrebări în rândul teologilor, dacă apariția a fost reală sau o iluzie.

Potrivit cercetătorilor, predicile găsite recent arată că Sfântul Augustin a abordat direct această dilemă, analizând posibilitatea ca figura apărută să fi fost fie o manifestare supranaturală permisă de divinitate, fie o interpretare eronată a evenimentelor.

În concluziile sale, teologul susține că Vrăjitoarea din Endor nu avea puterea de a invoca morții, iar dacă Samuel a apărut cu adevărat, acest lucru s-ar fi produs doar prin voința lui Dumnezeu.

Manuscrisul din biblioteca poloneză

Manuscrisul a fost identificat în 2024, când profesorul Christian Tornau, specialist în limba latină la Universitatea din Würzburg, a fost solicitat să analizeze un set de predici atribuite Sfântului Augustin. Dintre cele șase texte studiate, două nu erau cunoscute anterior în literatura de specialitate.

Potrivit cercetătorilor, noile predici se concentrează pe interpretarea unui episod în care Saul, aflat în fața unei bătălii împotriva filistenilor și fără răspuns divin la rugăciuni, apelează la o vrăjitoare pentru a obține îndrumare.

Dezbateri de secole

Episodul biblic a generat interpretări divergente de-a lungul timpului, inclusiv întrebarea dacă invocarea profetului Samuel a fost o manifestare autentică sau o înșelătorie.

Profesorul Tornau explică faptul că textele lui Augustin prezintă mai multe ipoteze, fără a impune o concluzie unică, lăsând publicului libertatea de interpretare, o abordare considerată caracteristică stilului său teologic.

„Stilul, umorul și conținutul indică în mod clar că aceste predici îi aparțin lui Augustin”, a precizat cercetătorul.

Cine a fost Sfântul Augustin?

Sfântul Augustin a trăit între anii 354 și 430 d.Hr. și este considerat una dintre cele mai influente figuri ale creștinismului occidental. Născut în Africa de Nord, acesta a traversat mai multe etape filosofice și religioase înainte de convertirea la creștinism, fiind ulterior botezat la Milano, în anul 387.

Descoperirea noilor texte adaugă o perspectivă suplimentară asupra modului în care Augustin interpreta unele dintre cele mai dificile pasaje biblice, deschizând noi direcții de cercetare pentru specialiști, potrivit a1.ro.