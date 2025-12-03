Frauda de milioane cu carburanți proveniți din Rusia. Ce se ascunde în spatele afacerii

Jurnalistul Dan Andronic a analizat cazul în Evenimentul Zilei. Ancheta urmărește fraude la importul și exportul de carburanți, o rețea complexă care ar fi generat câștiguri de milioane de euro.

„Firul roșu al investigației a dus, inevitabil, către singurul punct strategic prin care aceste fluxuri uriașe de carburanți puteau tranzita România: Oil Terminal. Asocierea numelui companiei de stat cu o structură suspectată de evaziune fiscală a creat, în prima fază, percepția unei complicități instituționale. Posibil chiar la nivel statal.

O analiză tehnică a procedurilor, a fluxurilor de marfă și a responsabilităților legale, realizată pe baza informațiilor din industrie, demonstrează însă contrariul: Oil Terminal nu doar că nu poate fi complice, dar este, prin natura sa, un observator garantat de stat, imposibil de eludat.

Pentru a înțelege de ce Oil Terminal nu poate fi „partener” în evaziune, ci doar o platformă logistică transparentă, trebuie să privim în spatele cortinei, la mecanismele de funcționare ale pieței petroliere și la procedurile draconice de control vamal. Care dacă ar fi respectate nu ar permite nici infiltrarea petrolului rusesc, nici evaziunea fiscală”, scrie Dan Andronic.



Detalii, pe evz.ro.