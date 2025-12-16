Jurnalista Simona Popescu a murit după o luptă de 30 de ani cu cancerul. Ultimul mesaj: „Nu toate luptele pot fi câștigate”

Simona Popescu, o viață dedicată comunicării și adevărului
Simona Popescu, una dintre vocile respectate ale jurnalismului românesc, s-a stins din viață după o luptă îndelungată cu cancerul. Cu o carieră de peste trei decenii în presă și comunicare publică, jurnalista lasă în urmă nu doar articole și emisiuni, ci și un mesaj tulburător despre viață, onestitate și sacrificiu.
O carieră solidă în presa românească
Simona Popescu a fost un nume cunoscut în presa scrisă din România, făcând parte din redacțiile unor publicații de referință precum România liberă, Cotidianul și Evenimentul Zilei. La EVZ, a ocupat funcția de redactor pe politică internă, abordând constant subiecte de interes major pentru societatea românească.
Un capitol important al parcursului său profesional s-a desfășurat la România liberă, unde a deținut și funcția de șef al secției de anchete speciale, implicându-se în investigații jurnalistice de impact.
De la presă la instituțiile statului
Experiența și profesionalismul au dus-o și în zona instituțională. Simona Popescu a fost director al Direcției de Presă a Guvernului României, unde a contribuit la comunicarea publică într-o perioadă sensibilă pentru administrația centrală.
Aproape de oameni, prin vocea radioului
În ultimii ani, jurnalista s-a apropiat și mai mult de public prin intermediul radioului. La Antena Satelor, Simona Popescu a realizat emisiunile „Magazin de vorbe” și „Departe de casă”, programe construite în jurul oamenilor obișnuiți, al poveștilor autentice și al experiențelor de viață care au atras milioane de ascultători.
Ultimul mesaj al Simonei Popescu pentru cititori
Mesajul publicat de jurnalistă, transmis postum de familie, este o confesiune profundă despre lupta cu boala, despre viață și despre valorile care i-au definit existența.
„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc foarte agresiv și în câteva zile, nici eu, nici medicii, nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe, din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin si Alexandra să pună aceasta postare la momentul potrivit pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorinta mea este ca această pagină să ramână deschisă, pentru amitirea mea. Și dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe si amintiri cu mine, ca să nu mă uitați.
Cred ca cei 35 de ani de presă, au fost contribuția mea la o lume mai bună. Și cred că am făcut destule. Principalul meu crez în viață, a fost onestitatea. Și numai cei ce mă cunosc bine, știu ce sacrificii am făcut pentru a o păstra neîntinată. Marele meu regret, este că i-am lăsat singuri pe cei pe care i-am iubit cel mai mult pe lumea asta: soțul și fiica mea. O să le fie foarte greu. Dacă sunt oameni cu suflet, care au ținut la mine, îi rog să-i ajute la nevoie. De acum încolo, eu nu o mai pot face.
Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule... Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.
Cu cel mai mare drag, Simona
P.S. - Famila va anunța în urmatoarea postare locul în care, cei care doriți veți putea veni să vă luați rămas bun la capelă, sau să mă conduceți pe ultimul meu drum”