Jurnalista Simona Popescu a murit după o luptă de 30 de ani cu cancerul. Ultimul mesaj: „Nu toate luptele pot fi câștigate”

Simona Popescu, o viață dedicată comunicării și adevărului

Simona Popescu, una dintre vocile respectate ale jurnalismului românesc, s-a stins din viață după o luptă îndelungată cu cancerul. Cu o carieră de peste trei decenii în presă și comunicare publică, jurnalista lasă în urmă nu doar articole și emisiuni, ci și un mesaj tulburător despre viață, onestitate și sacrificiu.

O carieră solidă în presa românească

Simona Popescu a fost un nume cunoscut în presa scrisă din România, făcând parte din redacțiile unor publicații de referință precum România liberă, Cotidianul și Evenimentul Zilei. La EVZ, a ocupat funcția de redactor pe politică internă, abordând constant subiecte de interes major pentru societatea românească.

Un capitol important al parcursului său profesional s-a desfășurat la România liberă, unde a deținut și funcția de șef al secției de anchete speciale, implicându-se în investigații jurnalistice de impact.

De la presă la instituțiile statului

Experiența și profesionalismul au dus-o și în zona instituțională. Simona Popescu a fost director al Direcției de Presă a Guvernului României, unde a contribuit la comunicarea publică într-o perioadă sensibilă pentru administrația centrală.

Aproape de oameni, prin vocea radioului

În ultimii ani, jurnalista s-a apropiat și mai mult de public prin intermediul radioului. La Antena Satelor, Simona Popescu a realizat emisiunile „Magazin de vorbe” și „Departe de casă”, programe construite în jurul oamenilor obișnuiți, al poveștilor autentice și al experiențelor de viață care au atras milioane de ascultători.

Ultimul mesaj al Simonei Popescu pentru cititori

Mesajul publicat de jurnalistă, transmis postum de familie, este o confesiune profundă despre lupta cu boala, despre viață și despre valorile care i-au definit existența.