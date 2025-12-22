Mini-ghid de supraviețuire pentru cei care urăsc frigul

1. Îmbracă-te ca o ceapă

Straturi peste straturi. Nu contează cum arăți, important e să nu îngheți. Șosetele groase sunt mai importante decât orice outfit.

2. Bea ceva fierbinte. Mereu.

Ceai, cafea, ciocolată caldă — dacă nu arde puțin când bei, nu se pune.

3. Acasă = bârlog

Pături, papuci, pijamale groase. Dacă cineva spune că „exagerezi”, închide ușa și mai pune o pătură.

4. Hidratează-te sau crapă

Buzele, mâinile și fața au nevoie de cremă. Multă. Tot timpul.

5. Ieși doar dacă e absolut necesar

Ideal: mâncare comandată, muncă de acasă, socializare online. Frigul nu trebuie înfruntat zilnic.

6. Păcălește-ți creierul

Muzică bună, podcasturi, gânduri la vară. Funcționează (uneori).

Nu trebuie să-ți placă iarna. Trebuie doar să supraviețuiești până la primăvară, preferabil cald, hidratat și sub o pătură.