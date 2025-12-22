Mini-ghid de supraviețuire pentru cei care urăsc frigul

1. Îmbracă-te ca o ceapă
Straturi peste straturi. Nu contează cum arăți, important e să nu îngheți. Șosetele groase sunt mai importante decât orice outfit.
2. Bea ceva fierbinte. Mereu.
Ceai, cafea, ciocolată caldă — dacă nu arde puțin când bei, nu se pune.
3. Acasă = bârlog
Pături, papuci, pijamale groase. Dacă cineva spune că „exagerezi”, închide ușa și mai pune o pătură.
4. Hidratează-te sau crapă
Buzele, mâinile și fața au nevoie de cremă. Multă. Tot timpul.
5. Ieși doar dacă e absolut necesar
Ideal: mâncare comandată, muncă de acasă, socializare online. Frigul nu trebuie înfruntat zilnic.
6. Păcălește-ți creierul
Muzică bună, podcasturi, gânduri la vară. Funcționează (uneori).
Nu trebuie să-ți placă iarna. Trebuie doar să supraviețuiești până la primăvară, preferabil cald, hidratat și sub o pătură.