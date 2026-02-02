Anastasia Soare a luat cea mai dificilă decizie: „Am dat-o afară, dar regulile trebuie respectate”

Ea este creatoarea brandului global de beauty Anastasia Beverly Hills. Românca a dezvăluit cum granița dintre familie și business poate deveni extrem de fragilă.

Anastasia Soare a trebuit să-și concedieze fiica, ceea ce a reprezentat o provocare uriașă.

Claudia Soare a avut un rol esențial în dezvoltarea companiei mamei sale

Claudia Soare a contribuit semnificativ la dezvoltarea brandului mamei sale, propunând, printre altele, crearea contului de Instagram, care a transformat compania într-un fenomen internațional.

„Era extrem de greu să ajungem la clienți din alte părți ale lumii. Călătoream continuu și lucram șapte zile pe săptămână. Instagramul a fost o revelație. Dintr-odată puteam vorbi cu oameni din India sau din alte colțuri ale lumii, lucru imposibil până atunci”, a povestit Anastasia, subliniind că meritul pentru strategia de social media îi aparține Claudiei, potrivit People.com.

De ce a fost concediată Claudia Soare

Cu toate acestea, Anastasia a recunoscut că, pentru a menține disciplina și echitatea în echipă, a fost nevoită să-și concedieze fiica. Motivul principal a fost legat de întârzierile repetate ale Claudiei, care ar fi creat un precedent periculos pentru angajați.

„Nu poți cere oamenilor să respecte un program, când propriul copil nu o face. Toată lumea trebuie tratată la fel”, a explicat Soare, subliniind că în compania ei nu există nepotism.

După concediere, Claudia a lucrat o perioadă într-o companie de asigurări, experiență care i-a consolidat responsabilitatea și dorința de independență.

Reîntoarcerea în compania Anastasia Beverly Hills a avut loc după ce au fost stabilite reguli stricte și respectate fără excepție, notează catine.ro.

„Nu i-am oferit bani, i-am oferit din nou un job, dar în condiții stricte”, a spus antreprenoarea.

Astfel, Anastasia Soare a arătat că și într-un business de familie, performanța și respectarea regulilor sunt criteriile care contează.



