Bonnie Tyler și iubirea care a durat o viață. Secretul unei căsnicii de peste jumătate de secol

Cei doi au fost căsătoriți timp de 53 de ani, iar Robert Sullivan a rămas alături de artistă până în ultimele momente ale vieții sale.

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O relație de peste jumătate de secol

Bonnie Tyler și Robert Sullivan s-au cunoscut într-un club de noapte din Țara Galilor, într-o perioadă în care artista era la începutul carierei. Ea cânta în localul unde Sullivan era manager. Cei doi au început o relație, iar în 1973 s-au căsătorit. De atunci au trecut împreună prin toate etapele carierei artistei, de la primele succese până la recunoașterea internațională.

Sullivan i-a fost alături artistei în perioada în care a devenit cunoscută în întreaga lume datorită unor hituri, precum „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”.

Bonnie Tyler a pus muzica în centrul carierei salee, însă cei doi au avut și alte proiecte. Robert Sullivan a activat în domeniul investițiilor imobiliare, iar împreună au dezvoltat mai multe afaceri legate de proprietăți și cai.

Cuplul a deținut 65 de grajduri pentru cai și 22 de proprietăți în Berkshire, Marea Britanie, domeniu în care au investit datorită pasiunii comune pentru echitație.

De ce cuplul nu a avut copii

Bonnie Tyler și Robert Sullivan nu au avut copii. Artista a povestit în trecut că a pierdut o sarcină la vârsta de 40 de ani, după o perioadă în care folosise metode contraceptive.

Deși nu a devenit mamă, Bonnie Tyler a avut o legătură apropiată cu nepoții săi, care i-au oferit bucuria de a fi înconjurată de copii.

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Ultimii ani ai artistei

Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista s-a stins într-un spital din Portugalia, iar Robert Sullivan i-a fost alături până la final, relatează spynews.ro.

Povestea lor de dragoste a rămas una dintre cele mai longevive relații din lumea muzicii, construită pe sprijin reciproc, discreție și o legătură care a rezistat mai bine de jumătate de secol.