Brigitte Macron, grav afectată de scandalul privind identitatea sexuală: Fiica sa dezvăluie detalii emoționante

Acestea au fost râspândite în special în timpul campaniei prezidențiale pentru al doilea mandat în fruntea statului francez al soțului său și au generat un val de hărțuire online, afectând serios starea emoțională a Primei Doamne.

Ce spune fiica Primei Doamne a Franței

Fiica sa, Tiphaine Auzière, a dclarat în instanță că Brigitte Macron a suferit de anxietate profundă ca urmare a acuzațiilor nefondate și a mesajelor denigratoare, deși mama sa încearcă să nu le mai citească.

”Nu există nicio săptămână în care să nu fie hărțuită, nicio persoană din viața ei personală sau profesională care să nu aducă în discuție aceste acuzații. Ea citește mesajele de pe rețelele sociale care îi sunt arătate, dar nu mai vrea să o facă”, a declarat fiica ei, Tiphaine Auzière.

Zvonuri și manipulări

Brigitte Macron are 72 de ani a fost supusă unui val constant de atacuri și speculații care i-au afectat sănătatea și reputația.

Problemele au escaladat când s-a descoperit că pe site-ul oficial al autorităților fiscale franceze numele său apărea în mod eronat ca fiind bărba, sub numele „Jean-Michel Macron”, un incident considerat o intervenție externă ce a intensificat controversa.

Ancheta a identificat mai multe persoane implicate în această manipulare, iar Brigitte Macron a depus plângeri legale împotriva celor care au răspândit aceste minciuni.

În replică la aceste acuzații, Brigitte Macron a făcut o declarație clară și fermă, spunând că s-a născut femeie și deține documente oficiale care dovedesc acest lucru: „Sunt femeie, am fost născută femeie și am documente care o dovedesc. Dar într-o lume în care o minciună repetată devine adevăr pentru unii, e greu să te mai aperi”, a spus ea pentru Le Monde.

Emmanuel și Brigitte Macron intenționează să prezinte dovezi științifice și fotografii în instanță pentru a combate acuzațiile și pentru a demonstra în mod oficial adevărul, notează spynews.ro.

