Bucurie în familia Mioarei Velicu: Artista va deveni străbunică

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, Mioara Velicu a vorbit despre acest nou capitol din viața sa și a dezvăluit chiar și numele pe care îl va purta micuțul.

„Mi-a dat această bucurie să fiu străbunică, așa cum am fost și eu o dată cu mama mea, cu fata mea și cu nepoata mea. Patru generații. Mi-am dorit să mai fim o dată așa, că nu se știe cum e viața. De abia aștept să vină acel strănepot minunat. O să îl cheme Milan Nicolas. Așa au vrut să îi pună”, a mărturisit artista, vizibil emoționată.

Sărbători speciale pentru Mioara Velicu

Venirea pe lume a strănepotului este așteptată în luna decembrie, iar artista spune că sărbătorile de iarnă din acest an vor avea o semnificație aparte. Cu o carieră de peste șase decenii pe scenă, artista privește acest nou rol din familie cu recunoștință și emoție.

60 de ani de cariră

Mioara Velicu este o figură respectată și admirată în muzica populară românească, cu o carieră care a traversat generații și regiuni. Deși drumul său nu a fost lipsit de dificultăți, artista spune că a fost susținută mereu de credință și de vocea cu care a fost înzestrată.

„Am avut și greutăți, și opreliști. Nu am avut un spate asigurat, cineva care să mă propulseze. Din Vaslui, mai rar te chemau la televiziuni sau la show-uri. Dumnezeu mi-a dat putere, mi-a dat glas, m-a hărăzit cu o voce frumoasă și, dacă la vârsta asta pot cânta live, înseamnă că mai am ceva de spus”, a declarat artista, într-un interviu pentru Antena Stars.