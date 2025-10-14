Justin Trudeau, relație de iubire cu vedeta internațională Katy Perry

Cei doi au fost surprinși în timp ce se sărutau dar zvonurile despre o posibilă relație au apărut în urmă cu câteva luni, când au fost văzuți împreună. Însă niciunul nu le-au confirmat sau infirmat.

Relația între o cântăreață și un politician

Imaginile au fost surprinse, la sfâriștul lunii septembrie, pe iahtul artistei de către un turist.

Într-o altă fotografie, fostul premier apare în timp ce o îmbrățișa pe artistă.

„Ea a oprit barca lângă un vas mic pentru observarea balenelor și atunci au început să se sărute. Nu am știut imediat cu cine era, până când am văzut tatuajul de pe brațul bărbatului și mi-am dat seama că era Justin Trudeau”, a povestit acesta.

Când au început să se întâlnească

Primele zvonuri despre relația lor a apărut în vara acestui an, iar surse apropiate spun că s-au întâlnit în secret de când s-au întâlnit prima dată.â

Katy Perry și Justin Trudeau au fost văzuți prima dată împreună în luna iulie 2025, la Montreal. La acel moment, niciunul dintre ei nu a făcut declarații despre acest subiect.

„E un pic cam tocilar și nu-i vine să creadă că cineva atât de faimos și plin de farmec precum Katy este interesat de el, în timp ce ea este flatată că un politician atât de respectat vrea să se întâlnească cu ea”, a declarat o persoană apropiată celor doi, notează spynews.ro.