Imagine emoționantă cu David Popovici alături de bunica sa

Înotătorul are o relație foarte apropiată cu familia sa. De-a lungul timpului, acesta a povestit cât de implicați au fost cu toții în formarea sa și a recunoscut că performanețele sale extraordinare se datorează suportului primit din partea persoanelor dragi.

Mama sa și-a dedicat mult timp formării campionului mondial la înot și, la un moment dat, a urmat cursuri de ofițer anti-doping, iar tatăl său s-a ocupat de administrarea finanțelor. Totodată, David își vizitează adesea bunicii.

Într-o fotografie recentă, postată pe Instagram, el a fost surprins într-o ipostază înduioșătoare. David Popovici și bunica lui participă la un eveniment dar gestul lui a atras atenția.

În timp ce bunica stă pe scaun, la marginea rândului, înotătorul s-a așezat pe scări pentru a-i fi aproape.

„Cu Mamaie, din nou”, a fost mesajul scris de campionul mondial în descrierea fotografiei de pe Insta Story.

David Popovici nu vrea să știe câți bani câștigă

Supranumit „Rechinul” pentru abilitățile sale impresionante în apă, David Popovici a făcut recent mai multe declarații surprinzătoare referitoare la banii pe care îi câștigă. El a precizat că nu dorește să știe cât câștigă pentru că nu vrea să fie influențat negativ.

Astfel că de administrarea banilor câștigați se ocupă chiar tatăl său, în care are sportivul încredere deplină.

„Eu încerc să stau cât mai departe de banii pe care îi câștig. Sunt conștient de puterea lor, de influența pe care ar putea-o avea asupra mea, și nici măcar nu vreau să știu câți am. Nu vreau să știu câți am, nu vreau să știu cât câștig pe lună. Îmi spune detaliile de bază pe care i le cer eu. Asta nu ar fi fost atât de ușor dacă plăteam pe cineva să fie managerul meu.

Mă ajută foarte mult asta deoarece pot să am încredere absolută în el, fiind tatăl meu. Știu că banii sunt întotdeauna într-un loc potrivit. Am observat, la un moment dat, că discuțiile dintre mine și tatăl meu tindeau să fie îndreptate către zona asta, și am uitat să avem discuții tată – fiu, și m-am oprit. Trebuie să menții relațiile în viață și să dai cărbune. Când uiți să dai cărbune, focul ăla la un moment dat o să se piardă”, a spus David Popovici, potrivit a1.ro.

