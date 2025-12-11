Declarații surprinzătoare ale Narcisei Suciu despre viața personală: Cine este tatăl copilului ei

Artista a povestit cum a făcut un copil cu un bărbat căsătorit, experiență care a marcat-o profund.

Relația cu un bărbat căsătorit

„Când ești domnișoară nu-ți zici: «Când o să fiu mare o să fac un copil cu un bărbat însurat». Nimeni nu-și dorește așa ceva. Eram foarte tineri amândoi. Eu aveam 21 și el avea 26. Eram în turneu. Se numește «sindrom de turneu». După ce nu vezi alți oameni timp de 6 luni și te uiți la colega ta, zici că nu e o idee rea. Dacă colega ta e tânără și naivă e chiar simplu”, a explicat Narcisa.

Din iubirea lor a venit pe lume Daria. Ea are acum 27 de ani și s-a născut dintr-o mare dragooste.

„Între noi a fost o poveste de dragoste adevărată. Cred că de-aia s-a născut și Daria așa cum e. A fost un copil pe care ni l-am dorit amândoi, deși n-am apucat să ne gândim că ne-am dori. Am fost surprinși și ne-am dat seama că ne doream. Am mai funcționat o vreme ca cuplu, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu…”, a adăugat artista.

Cum se înțelege cu tatăl fiicei sale

Deși drumurile lor s-au despărțit, Narcisa spune că există o relație bună între ea, tatăl fiicei sale, și chiar cu familia acestuia.

„Avem o relație foarte bună de atunci și până în ziua de azi. Au avut și ei doi un băiat care e foarte apropiat de Daria, și de care îmi place foarte tare. E la medicină și cântă la bass. Seamănă cu mine, e roșcat. Am o relație bună și cu mama lui. Am o relație foarte bună și cu cine este Daniel căsătorit acum, și cu care are un băiețel. Ei locuiesc la Zürich, el e medic acolo. Suntem familie, nu suntem prieteni. Avem același gen de umor și ne-am respectat în toți acești ani”, a spus aceasta în podcast.

Narcisa Suciu are o colecție de circa 500 de sticle de parfum, pe care le folosește zilnic, notează spynews.ro.