Fosta solistă a trupei A.S.I.A. a fost condamnată la închisoare

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   14:30
Fosta solistă a trupei A.S.I.A., Alina Crișan, a fost condamnată în primă instanță la 8 luni de închisoare cu suspendare, într-un dosar care vizează conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.

Potrivit acelorași surse, fapta ar fi fost comisă la finalul anului 2023, iar dosarul a fost înregistrat în cursul anului următor. Procesul a fost finalizat recent în primă instanță, care a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.

Ce obligații are Alina Crișan?

În această perioadă, artista are de îndeplinit mai multe obligații stabilite de instanță, printre care prezentarea periodică la Serviciul de Probațiune, respectarea unui program de supraveghere și participarea la programe de reintegrare socială. De asemenea, aceasta trebuie să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Decizia instanței nu este definitivă.

Alina Crișan a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, cu trupa A.S.I.A., unde a ajuns în urma unui concurs televizat. Ulterior, și-a continuat cariera artistică în Direcția 5, iar în ultimii ani a avut apariții mai rare în spațiul public, notează spynews.ro.

