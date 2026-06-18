Mama actriței Ece Irtem rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața vedetei?

Mama actriței, Nuriye Irtem, a oferit primele declarații despre ultimele ore petrecute alături de fiica sa, dezvăluind detalii emoționante despre noaptea care a precedat tragedia.

Ce s-a întâmplat în ultimele ore?

Cele două femei au participat la o aniversare organizată într-un local aflat în apropierea locuinței lor. Evenimentul a început în jurul orei 18:00, iar după un timp petrecut alături de apropiați, mama și fiica s-au întors acasă, în jurul orei 21:00.

Nuriye Irtem spunet că și-a ajutat fiica să se pregătească pentru culcare iar aceasta urma un tratament antidepresiv prescris de medici. De asemenea, actrița ar fi consumat alcool în timpul serii.

În cursul nopții, mama sa a auzit-o ridicându-se pentru a merge la baie, motiv pentru care nu a suspectat că ar exista o problemă. Dimineața, însă, când Ece Irtem nu a răspuns apelurilor sale, femeia a intrat în cameră și a făcut descoperirea tragică.

„Când am intrat în camera ei, am văzut un lichid neplăcut ieșind din gura ei. A consumat mult alcool și folosea, de asemenea, medicamente antidepresive puternice”, a povestit Nuriye Irtem pentru presa turcă.

Primele informații indică posibilitatea unui stop cardiac, însă cauza exactă a morții va fi stabilită după finalizarea autopsiei. Autoritățile au deschis o anchetă, iar concluziile oficiale vor fi comunicate după apariția raportului medico-legal.

Carieră în televiziune

Născută în Sivas, Turciia, Ece Irtem a urmat studii de Operă și Canto la Universitatea Yașar, continuându-și pregătirea artistică la Centrul Cultural Sadri Alışık din Istanbul.

Actrița și-a început cariera în televiziune în 2014 și a jucat în mai multe producții de succes, printre care „O Hayat Benim”, „Yeni Gelin”, „Yasak Elma”, „Bay Yanlış”, „Mahkum” și „Kızılcık Şerbeti”.

Rolul Ișıl din popularul serial turcesc „Kızılcık Şerbeti” i-a adus o notorietate considerabilă și aprecierea publicului.

Înmormântarea actriței va avea loc la İzmir, orașul în care a crescut și unde familia și apropiații își vor lua rămas-bun, notează a1.ro.