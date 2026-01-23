Monica Anghel și-a surprins admiratorii publicând o fotografie alături de soțul ei: "Nu ne spunem în fiecare minut.."

În imagine, distribuită de vedetă pe Facebook, cei doi apar într-o ipostază tandră.

Mesaj emoționant de iubire

„Bună dimineața! Aici suntem noi doi, eu și soțul meu. Nu ne spunem în fiecare minut cât de mult ne iubim, dar știm că ne putem baza unul pe celălalt oricât de greu este acel moment. Cred că asta înseamnă dragoste, respect, iubire, prețuire. Mulțumesc iubitul meu soț. Ești minunat. Și da, te iubesc!”, a scris artista pe rețeaua de socializare.

Monica Anghel și Marian Caraivan sunt căsătoriți de peste 15 ani.

Ce spune despre gelozie

În emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars, cântăreața a mărturisit că a renunțat la gelozia din tinerețe.

„De ce să fiu? În tinerețe mai eram, dar înaintând în vârstă devii mai înțelept. De ce să fii gelos? Nu te uiți în telefon, nu cauți în portofel, pentru ce să faci astea? Nu stau să îmi fac filme din astea. Nu e sănătos să faci chestia asta, să te umpli de venin aiurea. Dacă vezi, aia e cu totul altceva, dar să stai că a întârziat jumătate de oră, o oră, ok, a întârziat. Am ajuns la concluzia că nu merită să ții în tine atunci când te supără ceva. Atunci când te supără ceva, spui în momentul acela frumos”, a povestit Monica Anghel.