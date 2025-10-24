Pierdere URIAȘĂ pentru Rihanna. Colaborare dezastruoasă cu un brand de lux

Pandemia l-a împiedicat pe designerul Rihannei să viziteze atelierele din Paris și Italia, afectând astfel producția hainelor.

La momentul lansării, artista investise 34,86 milioane de dolari, iar LVMH a contribuit cu o sumă similară. Rihanna deținea 49,99% din compania franceză care purta numele celui de-al cincilea albumului său.

Închiderea afacerii de modă și concentrarea pe alte domenii

Rihanna și LVMH au decis în 2021 să închidă afacerea pentru a-și concentra eforturile pe liniile de cosmetice și lenjerie intimă, componente principale ale brandului Fenty .

Comunicatul oficial anunța că focusul va fi pe dezvoltarea ecosistemului Fenty în aceste sectoare.

De la muzică la afaceri

Rihanna a devenit o figură emblematică nu doar în muzică, ci și în afaceri datorită produselor sale cosmetice și lenjeriei de lux.

În 2022 a devenit cea mai tânără femeie miliardară din SUA, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, devansând-o pe Kim Kardashian.

Rihanna are 37 de ani, s-a născut în Barbados și a fost descoperită în 2003 în țara sa natală de producătorul american Evan Rogers.

Este căsătorită cu A$AP Rocky din 2020 și au împreună trei copii.

A vândut peste 250 de milioane de albume la nivel mondial iar printre hiturile sale sun Pon de Replay, Umbrella, SOS, Unfaithful, Good Girl Gone Bad și Don’t Stop the Music, notează catine.ro.

