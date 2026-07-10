Vestea care a întristat-o pe Anca Țurcașiu: „O zi nefastă"

Cântăreața galeză, cunoscută pentru hituri precum „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și milioane de admiratori.

Anca Țurcașiu, afectată de dispariția artistei

Anca Țurcașiu a vorbit cu tristețe despre pierderea lui Bonnie Tyler și despre influența pe care aceasta a avut-o asupra muzicii internaționale. Vestea dispariției artistei a afectat-o profund.

„O zi nefastă”, a descris Anca Țurcașiu ziua în care a primit vestea, făcând referire la evenimentele triste care s-au succedat.

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O carieră care a inspirat generații

Bonnie Tyler a devenit una dintre cele mai mari voci ale muzicii pop-rock, cu o carieră întinsă pe mai multe decenii.

Vocea sa inconfundabilă și stilul unic au transformat-o într-o figură emblematică a scenei internaționale, iar dispariția sa a generat numeroase mesaje de apreciere din partea artiștilor și fanilor din întreaga lume.

Anca Țurcașiu, între teatru, muzică și noi proiecte

Pe lângă activitatea sa artistică, Anca Țurcașiu continuă să fie implicată în mai multe proiecte profesionale. Actrița a vorbit recent și despre o altă pasiune a sa, o activitate care îi aduce satisfacție și pe care a ales să o dezvăluie publicului, potrivit spynews.ro.

Prin mesajul transmis după moartea lui Bonnie Tyler, artista română s-a alăturat celor care au adus un omagiu unei legende a muzicii internaționale.