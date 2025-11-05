Viața la țară: Animalul inedit al Danei Nălbaru și al lui Dragoș Bucur

Un nou zgârie-nori, cu apartamente ultra-lux pe 109 etaje și „grădini în cer”, se construiește în Dubai. Cum va arăta Sobha SkyParks
Ei au grijă de un porc pe care îl cheamă Betty, considerat deja un membru important al familiei.
Povestea lui Betty
Un vecin avea o scroafă cu mai mulți purceluși, iar Betty era cea mai firavă dintre ei.
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis astfel să o ia acasă și să o hrănească cu biberonul, salvând-o de la sacrificare după ce s-a îmbolnăvit.
Cei doi nu vor să taie porcul, vor să îl păstreze până când animalul ajunge la adânci bătrâneți, potrivit spynews.ro.
