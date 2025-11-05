x close
Viața la țară: Animalul inedit al Danei Nălbaru și al lui Dragoș Bucur

de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   22:15
Sursa foto: spynews.ro.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat la țară și au dezvăluit că au un animal de companie mai special. 

Ei au grijă de un porc pe care îl cheamă Betty, considerat deja un membru important al familiei.

Povestea lui Betty

Un vecin avea o scroafă cu mai mulți purceluși, iar Betty era cea mai firavă dintre ei.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis astfel să o ia acasă și să o hrănească cu biberonul, salvând-o de la sacrificare după ce s-a îmbolnăvit.

Cei doi nu vor să taie porcul, vor să îl păstreze până când animalul ajunge la adânci bătrâneți, potrivit spynews.ro.

Subiecte în articol: Dana Nălbaru dragos bucur
