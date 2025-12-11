Viața secretă a liderului de la Kremlin: Cine sunt băieții surprinși la un eveniment sportiv

Au apărut primele imagini cu fiii lui Vladimir Putin, pe care președintele rus i-ar ține ascunși de ochii publicului.

Familia pe care Vladimir Putin o ține ascunsă

Cei doi băieți, în vârsă de 6 și 10 ani, au fost prezenți la un eveniment organizat de Alina Kabaeva, fostă olimpică la gimnastică, mama copiilor și actuala parteneră de viață a liderului de la Kremlin. Zvonuri despre o relație între cei doi au apărut încă din 2008.

Ivan și Vladimir Jr. au atras atenția presei internaționale după ce au fost văzuți la Academia „ALINA” din regiunea Valdai, condusă de Kabaeva. În imagini, Ivan este echipat pentru o competiție de gimnastică, iar Vladimir Jr. participă la lecții de arte marțiale, primind și o medalie.

Întrucât identitatea copiilor este un subiect delicat în Rusia, surse OSINT susțin că aceștia concurează sub numele „Spiridonov”, după bunicul patern al lui Vladimir Putin.

Se crede că băieții locuiesc împreună cu mama lor într-un complex securizat din zona Valdai.

Liderul de la Kremlin a fost căsătorit timp de 31 de ani cu Ludmila, de care a divorțat în 2014. Cei doi au împreună două fiice, Maria și Katerina. Totodată, presa speculează că acesta mai are o fiică, Elizaveta Rudnova, care trăiește la Paris.

Legăturile dintre Putin și Alina Kabaeva nu au fost niciodată confirmate oficial de Kremlin, iar jurnaliștii care au abordat acest subiect au fost adesea cenzurați, potrivit spynews.ro.

