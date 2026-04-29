Poziția în care dormi spune cu ce probleme te confrunți acum

Cercetători precum Samuel Dunkell afirmă că poziția în care adormi sau în care te trezești poate oferi indicii despre stres, anxietate sau tensiuni din viața personală. Chiar dacă nu le conștientizezi, corpul tău le exprimă în timpul somnului, scrie yourtango.com.

Ce spune poziția de somn despre tine

1. Poziția fetală

Dacă dormi ghemuit, cu genunchii strânși la piept, este posibil să fii mai sensibil și emoțional decât arăți în timpul zilei.

Această poziție sugerează nevoia de siguranță și protecție. Poate indica stres sau emoții nerezolvate, chiar dacă nu le recunoști conștient.

2. Dormitul pe burtă

Dormitul pe burtă poate fi un mecanism de apărare în perioade dificile.

Este asociat cu:

senzația de pierdere a controlului;

teama de judecata celorlalți;

stres acumulat.



Chiar dacă ești o persoană sociabilă, această poziție poate trăda anxietate interioară.

3. Cu mâinile sub pernă

Dacă îți ții mâinile sub pernă în timp ce dormi, este posibil să „porți” emoții care nu îți aparțin sau să absorbi energia negativă din jur.

Această poziție sugerează că:

te încarci cu problemele altora;

reții emoții pe care nu le exprimi;

simți o presiune interioară constantă.

4. Poziția „stea de mare”

Dacă dormi întins, cu brațele și picioarele desfăcute, este posibil să fii o persoană empatică, dar care își neglijează propriile nevoi.

Această poziție indică:

dorința de a ocupa spațiu și de a te afirma;

nevoia de echilibru emoțional;

tendința de a oferi mult, dar de a primi mai puțin.

5. Dormitul pe spate

Dormitul pe spate este asociat cu încrederea în sine și deschiderea.

Detalii importante:

brațele întinse – relaxare și deschidere;

brațele apropiate de corp – rezervă și control.

Totuși, poate indica și o luptă interioară legată de autenticitate sau de dorința de a fi acceptat așa cum ești.

6. Dormitul pe o parte

Aceasta este una dintre cele mai comune poziții și este asociată cu persoane echilibrate și flexibile.

Caracteristici:

deschidere către compromis;

adaptabilitate;

curiozitate și inteligență emoțională.

Pe de altă parte, aceste persoane pot fi uneori neînțelese sau au nevoie de timp singure pentru a-și procesa emoțiile.

7. Poziția „buștean”

Dormitul cu brațele și picioarele întinse pe lângă corp este specific persoanelor extrovertite și sociabile.

Acestea:

se conectează ușor cu ceilalți;

fac impresii bune;

caută validare socială.



Totuși, pot avea dificultăți în conversațiile profunde și în construirea unor relații cu adevărat autentice.

Poziția în care dormi nu este întâmplătoare. Ea poate reflecta stări emoționale, stres sau nevoi pe care nu le conștientizezi în timpul zilei.

Atenția la aceste detalii îți poate oferi o perspectivă mai clară asupra propriei stări și te poate ajuta să înțelegi mai bine ce ai nevoie pentru echilibru și liniște.