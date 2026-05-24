3 obiceiuri sociale ale celor mai inteligenți oameni

Într-un videoclip devenit popular pe TikTok, specialistul a prezentat trei comportamente pe care, în opinia sa, oamenii percepuți ca fiind cei mai inteligenți dintr-un grup le manifestă frecvent.

1. Ascultă mai mult decât vorbesc

Primul semn al inteligenței este capacitatea de a asculta mai mult decât de a vorbi. Specialistul afirmă că persoanele care acordă atenție interlocutorilor au mai multe șanse să acumuleze informații, să înțeleagă perspective diferite și să câștige respectul celor din jur.

Experții în dezvoltare personală citați de platforma BetterUp susțin aceeași idee, argumentând că ascultarea activă contribuie la dezvoltarea relațiilor și acumularea de cunoștințe noi. În plus, oamenii care ascultă atent tind să fie percepuți ca mai echilibrați și mai credibili în momentul în care intervin într-o conversație.

2. Comunicarea non-verbală

A doua caracteristică evidențiată de psiholog este stăpânirea comunicării non-verbale. Contactul vizual, expresiile faciale, postura și tonul vocii pot transmite uneori mai mult decât cuvintele.

Specialiștii în comunicare atrag atenția că mesajele non-verbale influențează semnificativ modul în care o persoană este percepută într-un dialog. Un gest nepotrivit sau o expresie facială contradictorie poate schimba complet sensul unei conversații, chiar și atunci când cuvintele sunt atent alese.

3. A face pe prostul

Cea de-a treia strategie este aparent paradoxală:. A face pe prostul, în anumite situații. Potrivit psihologului, oamenii care nu simt nevoia să își demonstreze constant inteligența reușesc adesea să afle mai multe informații și să observe mai bine comportamentul celor din jur.

Ideea este susținută și de unii specialiști în relații interumane, care consideră că persoanele percepute ca fiind prea dominante intelectual pot genera reținere în conversații. În schimb, o atitudine mai relaxată și mai puțin competitivă îi poate face pe ceilalți să se deschidă mai ușor.

Aceste comportamente nu țin neapărat de IQ sau de performanțele academice, ci de inteligența socială și de modul în care oamenii gestionează interacțiunile din jurul lor, potrivit yourtango.com.