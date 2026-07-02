Care este vârsta ideală pentru căsătorie? Regula celor 37%

Deși nu există o rețetă universală pentru o relație de succes, mai multe cercetări și opinii ale specialiștilor sugerează că momentul în care alegem să ne căsătorim poate influența stabilitatea relației. Psihologi, terapeuți și chiar matematicieni au încercat să răspundă la această întrebare și au ajuns la câteva concluzii interesante.

Regula celor 37%: de ce 26 de ani este considerată o vârstă ideală

Una dintre cele mai cunoscute teorii provine din cartea „Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions”, semnată de jurnalistul Brian Christian și cercetătorul în științe cognitive Tom Griffiths.

Autorii aplică în relațiile de cuplu celebra „regulă a celor 37%”, folosită în matematică pentru luarea deciziilor optime.

Principiul spune că, atunci când trebuie să alegi dintre mai multe opțiuni, cea mai bună strategie este să analizezi aproximativ 37% dintre variante, iar apoi să alegi prima opțiune care este mai bună decât toate cele văzute anterior.

Aplicată vieții sentimentale, teoria pornește de la ideea că majoritatea oamenilor își caută partenerul de viață între 18 și 40 de ani. Potrivit acestui calcul, momentul optim pentru căsătorie ar fi în jurul vârstei de 26 de ani.

Ce spun psihologii

Mulți specialiști sunt însă de părere că sfârșitul anilor 20 reprezintă perioada cea mai potrivită pentru căsătorie.

Psihologul Wyatt Fisher susține că, până la această vârstă, cei mai mulți oameni și-au încheiat studiile, au început o carieră și au o imagine mai clară asupra propriilor obiective și valori.

În același timp, asistentul social și terapeutul Kelsey Torgerson consideră că este recomandat ca oamenii să aștepte cel puțin până la 25 de ani, deoarece abia atunci creierul ajunge la maturitate completă.

Potrivit acesteia, este important ca partenerii să treacă împreună prin situații dificile înainte de căsătorie, cum ar fi:

perioada facultății;

relațiile la distanță;

mutarea împreună;

începutul carierei;

problemele financiare.

Aceste experiențe îi ajută să învețe să gestioneze conflictele și să construiască o relație solidă.

Pentru femei, 28 de ani ar fi momentul optim

Terapeutul de cuplu Weena Cullins consideră că 28 de ani reprezintă cea mai potrivită vârstă pentru femeile care doresc să se căsătorească.

Potrivit experienței sale clinice, la această vârstă multe femei:

au o imagine clară despre cine sunt;

au mai multă încredere în propriile alegeri;

au învățat din relațiile anterioare;

și-au construit deja o bază profesională și personală.

Aceste aspecte contribuie la alegerea unui partener compatibil și la dezvoltarea unei căsnicii stabile.

Pentru bărbați, specialiștii indică 32 de ani

În cazul bărbaților, Weena Cullins consideră că 32 de ani reprezintă vârsta optimă pentru căsătorie.

Până atunci, mulți au reușit:

să își consolideze cariera;

să câștige independență financiară;

să se maturizeze emoțional;

să înțeleagă mai bine responsabilitățile unei familii și ale rolului de părinte.

Aceste elemente pot contribui la o relație mai echilibrată și mai durabilă.

Nu există o vârstă perfectă pentru toată lumea

Chiar dacă teoriile matematice și recomandările specialiștilor sunt interesante, cercetătorii subliniază că nu există o vârstă universal valabilă pentru căsătorie.

Succesul unei relații depinde mult mai mult de maturitatea emoțională, compatibilitatea dintre parteneri, comunicarea eficientă și valorile comune decât de numărul de ani din buletin.

De altfel, datele publicate de Pew Research Center arată că oamenii aleg să se căsătorească tot mai târziu, iar numărul căsătoriilor este în scădere față de generațiile anterioare.

Concluzia specialiștilor este că momentul potrivit pentru căsătorie diferă de la o persoană la alta. Pentru unii poate fi la 26 de ani, pentru alții la 30 sau chiar mai târziu. Important este ca decizia să fie luată atunci când ambii parteneri sunt pregătiți emoțional și își doresc același viitor.