Nu este un mit: bărbații căsătoriți se îngrașă mai repede decât cei singuri. De ce burta apare după nuntă

Mai multe studii internaționale arată că bărbații căsătoriți sunt mai predispuși să acumuleze kilograme în plus și chiar să dezvolte obezitate comparativ cu cei necăsătoriți. Fenomenul a fost observat în țări și culturi diferite, ceea ce i-a determinat pe specialiști să analizeze mai atent legătura dintre viața de cuplu și sănătatea metabolică, scrie longevitymagazine.ro

Bărbații căsătoriți au un risc mai mare de obezitate

Una dintre cele mai recente cercetări, prezentată la Congresul European pentru Obezitate, a analizat datele a peste 2.400 de adulți din Polonia și a ajuns la o concluzie surprinzătoare: căsătoria crește riscul de obezitate de peste trei ori în cazul bărbaților.

Potrivit studiului, mariajul este asociat cu o creștere de 62% a riscului de supraponderalitate la bărbați și de 39% la femei. Însă atunci când cercetătorii au analizat obezitatea propriu-zisă, efectul a fost semnificativ doar în cazul bărbaților.

Rezultatele confirmă concluzii obținute anterior și în alte țări. Un studiu realizat în China în 2024 a arătat că indicele de masă corporală (IMC) al bărbaților crește constant în primii cinci ani după căsătorie, în timp ce cercetări efectuate la University of Bath au evidențiat aceeași tendință: bărbații căsătoriți se îngrașă mai ușor decât cei singuri.

De ce apare acest fenomen

Explicațiile specialiștilor nu se rezumă doar la alimentație. Căsătoria aduce schimbări importante în stilul de viață, iar acestea se reflectă treptat și pe cântar.

În primul rând, mulți bărbați renunță la presiunea de a-și menține aspectul fizic la nivelul de dinainte de a-și găsi un partener. După căsătorie, motivația legată de atracția fizică poate scădea, iar atenția se mută către alte priorități, precum familia, cariera sau responsabilitățile gospodărești.

În plus, viața de cuplu favorizează mesele regulate, cinele în familie și ieșirile sociale care implică adesea un consum caloric mai mare. Porțiile tind să crească, iar gustările și deserturile devin parte a rutinei cotidiene.

Mai puțin sport, mai mult sedentarism

Un alt factor important este reducerea nivelului de activitate fizică. După căsătorie și mai ales după apariția copiilor, timpul dedicat sportului și mișcării scade considerabil pentru mulți bărbați.

Orele petrecute la serviciu, responsabilitățile familiale și oboseala acumulată fac ca mersul la sală sau activitățile sportive să fie amânate tot mai des.

Specialiștii în sănătate publică vorbesc despre un fenomen numit „confortul relațional”, prin care oamenii se simt mai relaxați și mai puțin preocupați de imaginea corporală atunci când se află într-o relație stabilă și sigură.

De ce femeile sunt afectate diferit

Deși și femeile se pot confrunta cu creșteri în greutate după căsătorie, studiile arată că impactul este mai redus.

Una dintre explicații este presiunea socială constantă asupra femeilor de a-și menține silueta și aspectul fizic, indiferent de statutul marital. În plus, femeile tind să fie mai preocupate de alimentație, sănătate preventivă și monitorizarea greutății corporale.

Cercetătorii polonezi au observat că la femei există și alți factori care influențează riscul de îngrășare, precum depresia, nivelul redus de educație pentru sănătate și mediul de rezidență.

Căsătoria aduce beneficii importante pentru sănătate

Paradoxal, deși poate favoriza acumularea kilogramelor în plus, căsătoria este asociată și cu numeroase efecte pozitive asupra sănătății.

Mai multe studii au arătat că persoanele căsătorite au, în general, o speranță de viață mai mare, un risc mai redus de depresie și o recuperare mai bună după anumite boli cardiovasculare.

Specialiștii subliniază că problema nu este căsătoria în sine, ci schimbarea obiceiurilor de viață care poate apărea după nuntă. Menținerea unei alimentații echilibrate, practicarea regulată a activității fizice și monitorizarea greutății rămân esențiale pentru prevenirea obezității, indiferent de statutul marital.

Concluzia cercetătorilor este simplă: mariajul poate aduce fericire și stabilitate, dar și câteva kilograme în plus. Iar în cazul bărbaților, această tendință pare să fie mult mai pronunțată decât în cazul femeilor.